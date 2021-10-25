350 eurodan sahte aşı sertifikası satmışlar!

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MÜNİH savcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Schwabing semtindeki bir eczanede sahte korona aşısı sertifikası düzenlendiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmada iş yerinde görevli bir eczacı kalfasının, dışarıdan yardım alarak düzenlenen sahte dijital aşı sertifikalarını tanesi 350 eurodan pazarladığı tespit edildi. Söz konusu şahısların evlerine yapılan baskında çok sayıda malzemeye el konuldu.

ELDE EDİLEN GELİR KRİPTO PARAYA ÇEVRİLMİŞ

İnternet üzerinden pazarlandığı belirtilen sahte aşı sertfikalarından sadece bu ay içerisinde 500 kadar satıldığı belirlendi. Almanya dışında diğer AB ülkelerine de gönderildiği saptanan sahte sertifikalardan elde edilen gelirin ise derhal kripto paralara çevrilmiş olduğu tespit edildi. 100 bin euro değerinde olduğu belirtilen kriptolara da el konuldu. Gözaltına alınan iki zanlı hakkında delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunduğundan tutuklanma kararı çıkarıldığı bildirildi. Eczane sahibinin ise sahtekârlık işlemlerinden haberi olmadığı kaydedildi.