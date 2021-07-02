35 yıl kimliksiz yaşadı! Şimdi sınır dışı etmek istiyorlar...

FARAH Demir, 35 yıldır kimliği ve pasaportu olmadan Almanya’da yaşıyor. Burada büyüyen, burada okuyan ve işe başlayan Demir, 15 yıldır her 6 ayda bir yabancılar polisine gidip oturum izni alıyor. Şimdi de sınır dışı edilmek isteniyor. Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım bölümünde çalışan Demir’e hastane yönetimi ve iş arkadaşları sahip çıkarak Almanya’da kalması ve oturum alabilmesi için internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Almanya’dan, Türkiye’den, İtalya’dan, ve İsviçre’den 37 bin kişi katılarak destek verdi. 2019’da Sercan Burak Demir ile evlenen Farah hemşire, kampanyasına katılan herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. ‘KİMLİĞİMİ UNUTMUŞLAR’

Yıllardır oturum izni alabilmek için mücadele eden yoğun bakım hemşiresi Demir, sürekli oyalanmaktan şikâyetçi: “Ben Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta doğdum. İki yaşındayken ailem iç savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Almanya’ya gelip yerleştik. Bu arada kimliğimi almayı unuttuklarından dolayı burada sürekli bürokrasi engeliyle karşılaşıyorum. Liseyi bitirdim, hemşire olarak meslek eğitimi aldım ve yıllardır insanların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz demeden çalışıyorum. İş yerinde hastalarımızı iyileştirmek için uğraşırken, eve döndüğümde ise kendi geleceğimi düşünerek endişeye kapılıyorum.”