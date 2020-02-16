35 yaşında Almanya’nın en güzeli seçildi

ALMANYA’da Ruist’taki Europa Park’da düzenlenen ‘Miss Germany’ güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yaşları 18 ile 35 arasında 16 finalistin yarıştığı, yarışmanın en büyük adayı 35 yaşındaki 3 yaşında bir oğlu olan Leonie Charlotte von Hase, Miss Germany seçilerek güzellik tacını taktı. Yarışmaya Kiel’den katılan Leonie “Almanya’yı zarafet, onur, karizma ve tüm güçle temsil etmek istiyorum” dedi.

Leonie, internet üzerinden kıyafet satışı yapan bir şirketin de sahibi. Yarışmada Bavyera Eyalet güzeli 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Lara Rünarsson ikinci, Hamburg’lu 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Michelle Anastasia Masalis ise üçüncü seçildi. Güzellik yarışması organizatörleri yarışmanın kurallarında bir düzenleme yaparak çocuk sahibi olanların da katılmasına olanak sağlamıştı. Bu yıl finalde taç için yarışan 16 adaydan ikisi çocuk sahibi, biri de dört aylık hamileydi.