35 soruda otomatik bilgi paylaşımı

Haberin Devamı

Otomatik bilgi paylaşımının amacı nedir, bu uygulamanın muhatabı kim?

Sistem nasıl işleyecek ve hangi döneme ait bilgiler paylaşılacak?

Türkiye’den bağlanan emekli aylıkları ve kira gelirleri bildirilecek mi?

Otomatik bilgi paylaşımı konusunda kimlerin endişe etmesi gerekiyor?

Türkiye’de yüklü miktarda parası olup da sosyal yardım alanlar ne olacak?

HEPSİ VE DAHA FAZLASI

YARIN HÜRRİYET'TE