31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne paralarını

50 senedir Hollanda’da yaşadıklarını ve 2003’ten beri mahkemelik oldukları olayda karar verilmesini beklediklerini söyleyen Havva Tosun (70), yaşadıklarını şöyle anlattı: “1989 yılında Mersin’de bir kooperatife girdik. Resmi kanallardan yatırdığımız paraların dekontları elimizde var. Kooperatif bitti ama bize dairemizi vermediler. Bizim gibi 5-6 kişi daha var. Bize ‘Karar defterinde isminiz yok’ diye evimizi vermediler. Bina 130 metrekareydi. Bizi dolandıran adam orada başkandı. Orada bize bina vermeyince, ‘Ben başka bir kooperatif kuracağım, size oradan 2 daire vereyim’ dedi. Çünkü yeni yapacağı daireler diğerinin yarısı kadardı. Biz de mecbur tamam dedik.”





‘32 BİN EURO YATIRDIK’

“Tapuya gittik 2 daire vereceğim demişti ama yine bir daire verdi. Bir de burada tapu masrafları diye 3 bin liramızı daha aldı. Bize ev vereceği binanın su basmanı atıldı ve öyle kaldı. Yıllardır bina diye bir şey yok. Bizim gibi kaç kişi orada mağdur oldu. Bugüne kadar 32 bin euro para yatırdık. Bu adam ya paramızı versin ya da dairemizi. Ben bunun cezalandırılmasını istiyorum, neden milleti dolandırıyor. Ben yurt dışında bunun için mi çalıştım. 2003’te mahkemeye verdik ve 17 yıldır mahkeme devem ediyor. Sahte protokoller yapmış. Allah’tan yaptığı sahte protokollerden sonra bizim elimizde gerçek yapılmış protokoller var. Sahte evraktan da bu şahsın cezalandırılması gerekir. Adalet istiyoruz.”





TAPU PARASINI BİLE ALMIŞ

1993’te binaların bittiğini belirten Hamza Tosun (70) ise şunları söyledi: “Biz paraları kooperatif başkanına yatırıyorduk. Bir süre sonra da onu başkanlıktan atmışlar. Bizi dolandıran o adamın yanına gittik ve konuştuk. Kendisi bize ‘Beni de mağdur ettiler, ben sizi mağdur etmeyeceğim’ dedi. Bize 3 bin lira karşılığında bir tapu verdi ama şu ana kadar o vereceği binanın sadece su basmanı yapılmış durumda. 17 yıldır mücadele ediyoruz. Şu ana kadar mahkemeden hiçbir sonuç çıkmadı. Ne evimizi veriyorlar ne paramızı.”