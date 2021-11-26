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HABERLERAvrupa Haberleri

31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

#Hackney#Mehmet C.N#AVRUPADAN HABERLER
31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

Londra’da Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Hackney’de meydana gelen olayda Mehmet C.N. adlı genç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

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TEYZESİNİN 11 yıldır yaşadığı evinin önündeki saldırıda, 31 yaşlarındaki siyahi kadın tarafından göğsünden bıçaklanan Londra doğumlu 21 yaşındaki Mehmet, kaldırıldığı hastanede komadan çıktı. Olayı Hürriyet’e anlatan Mehmet’in teyzesi Seren B. giriş katında yaşadıkları sosyal konutun 3. katında oturan saldırgan kadının kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Seren B. “Altı aydan beri evimizin önüne çıktığımızda, üçüncü katta yaşayan siyahi bir kadın yukarıdan aşağıya üzerimize çamaşır suyu, bulaşık suyu atıyordu. Bir defasında da soğan fırlattı. Daha öncesinde defalarca polise ve ev bürosuna ihbar ettim. Şikâyetim üzerine gelen yetkililer ‘Kadın kapıyı açmıyor, mektup yazıp uyaracağız’ dediler. Baktım hiçbir işlem yapılmıyor, ‘Ya beni çıkarın veya kadını çıkarın’ dedim” diye konuştu.

31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı
‘YARALIYLA UĞRAŞIRKEN HÂLÂ KÜFÜR EDİYODU’
Saldırının yaşandığı gün 2 yaşındaki torununun doğum gününü kutladıklarını anlatan Seren B. 5 kişilik bir arkadaş grubunun da evlerinin önündeki bahçede kebap pişirdiklerini söyledi. Saldırgan kadının doğum günü partisi sırasında yukarıdan aşağı çamaşır suyu boşalttığını anlattı ve şöyle devam etti: “Kızım ve bir arkadaşı kadının ziline basıp, ‘Doğum günümüz var. Niye böyle yapıyorsun. 2 saat sonra doğum günümüz sona erecek’ dedi. Kadın da, ‘Bir dakika durun. Geliyorum’ demiş. O anda Mehmet de içeriden koşarak onların arkasından gitmiş. O esnada kadının kızgın bir şekilde aşağıya indiğini gördüklerinde hemen kaçmışlar. Kadının elinde çöp dolu poşet varmış. Bu çöp poşetinin üzerinde bir kırmızı poşet daha varmış. Bıçağı bu kırmızı poşete sarmış. Bıçak gözükmüyor. Mehmet kadına ‘Sorun nedir? Niye kızıyorsun?’ diye sorduğunda bıçağı çıkarıp Mehmet’in kalbinin üstüne saplıyor. Sonra Mehmet’in arkadaşına bıçağı sallıyor. Arkadaşı sıçrayarak mutlak ölümden dönüyor.”
31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı
İKİ KEZ KALBİ DURDU
Teyze Seren B. yeğeni Mehmet’in ambulansla hastaneye kaldırılıp, acil ameliyata alındığını, ameliyat sırasında iki kez kalbinin durduğunu aktardı. Seren B. ayrıca “Biz Mehmet ile uğraşırken kadın hâlâ bize küfür ediyordu. Silahlı polisleri görünce pencereyi kapatıp, kapısını kilitledi. Polislere kapıyı açmadı. 10-15 silahlı polis kapıyı kırarak içeri girip kadını tutukladılar. Kadın polisleri 15 dakika uğraştırdı” diye de ekledi. Bir görgü tanığı saldırgan kadının, mağdurun 13 yaşındaki kuzenini de ‘sıra sende’ diye ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mağdurun teyzesi, son olarak, herkes yeğenim Mehmet kadar şanslı olamaz. Yeğenime ambulans gelene kadar doğum günü için gelenler arasında bulunan ‘halası’ müdahale etti. Telefonda ilk yardım görevlilerinin verdiği direktiflere göre hareket etti. İlk önce akan kanını durdurdu aksi halde şimdi hayatta olmayabilirdi. Kendisine ‘teşekkür’ borçluyuz. “Bıçaklı saldırgandan da davacıyım. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.
31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

31 yaşındaki siyahi kadın “Bir dakika durun” dedi, Mehmet’i kalbinden bıçakladı

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#Hackney#Mehmet C.N#AVRUPADAN HABERLER

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