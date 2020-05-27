31 ülkeye seyahat planı ertelendi

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırmayı öngören bir plan hazırladı. Avrupa’da turizmin başlamasına izin verecek olan plan çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda görüşülecekti. Ancak koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) lideri Markus Söder’in uyarısı üzerine planın görüşülmesi gelecek haftaya ertelendi. Söder, Bavyera Eyaleti olarak büyük seyahat trafiğine karşı kaygılarını dile getirdi. Fransa ve İtalya’da koronavirüs vakalarının henüz tatile izin verecek seviyede olmadığına işaret eden Söder, tatille ilgili planının koalisyon ortakları arasında ele alınmasını istedi. Koalisyon ortakları gelecek hafta Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı, 31 Avrupa ülkesinde tatile izin verecek taslağı ele alacak.

TASLAK TEMEL OLUŞTURACAK

Taslakta 26 AB üyesi, İngiltere ve Schengen bölgesi içindeki İsviçre, Liechtenstein, Norveç ve İzlanda olmak üzere 31 ülkeye seyahat uyarısının kaldırılması planlanıyor. 3 Haziran’da Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi planlanan taslak virüse karşı koruma tedbirlerini içeriyor ve Avrupa ülkeleriyle müzakerelerde alınması gereken önlemler için temel teşkil edecek. Almanya otellerde, plajlarda virüse karşı sosyal mesafe ve hijyen şartlarına sıkı sıkıya uyulması kaydıyla seyahat uyarısını kaldırmak istiyor. Ayrıca şartlar arasında yüzbin nüfus başına en fazla 50 koronavirüs vakası sınırı talep ediliyor. Almanya’da geçerli olan bu kurala göre son 7 günde yüz bin nüfusa 50 vakanın düştüğü yerlerde eski sıkı korona önlemlerine geri dönülmesi öngörülüyor. Koronavirüs vakası nedeniyle sınırların kapanması üzerine Almanya tüm dünyadan 250 bin vatandaşını Almanya’ya getirdi. Bu nedenle yeniden böyle bir aksiyona girmek istemiyor.