300 ton ÅŸeker, 700 bin Ã§ikolata...

Bu yılki Köln Karnavalı’nın sloganına ‘FasteLOVEnd’(Hayaller yeniden çiçek açtığında) ismi verildi. Her yıl olduğu gibi bu yılki 3 Mart 2025 Pazartesi gününe denk gelen ‘Gül Pazartesi’ (Rosenmontag) geçit törenini yaklaşık 1.4 milyon kişi takip etti. ‘Gül Pazartesi’ geçit töreninde karnavalı izlemeye gelen yol kenarındaki seyircilere toplam 300 ton şeker 700 bin adet çikolata ve şeker 300 bin adet buket dağıtıldı. Köln Karnavalı, her yıl olduğu gibi, şehrin kültürel mirasıyla birlikte politik ve siyasi mesajlar veren araçlar üzerine yerleştirilmiş kukla ve kostümlerle ve tabiki gösterişli binlerce atların geçişiyle topluluk ruhunu yansıtan etkinliklerle dolu dolu geçti. Karnavalda bira ve alkol tüketimi her geçen yıl artarak devam etti. Katılımcılar, karnavalın sunduğu eğlence ve birliktelik duygusunun tadını çıkardı.

Karnaval süresince güvenlik önlemleri artırıldı. Köln polisi, önceki yıllara göre daha yüksek alarm seviyesinde çalıştı ve ek güvenlik tedbirleri aldı.