300 ton ÅŸeker, 700 bin Ã§ikolata...

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Bu yÄ±lki KÃ¶ln KarnavalÄ±â€™nÄ±n sloganÄ±na â€˜FasteLOVEndâ€™(Hayaller yeniden Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda) ismi verildi. Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lki 3 Mart 2025 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne denk gelen â€˜GÃ¼l Pazartesiâ€™ (Rosenmontag) geÃ§it tÃ¶renini yaklaÅŸÄ±k 1.4 milyon kiÅŸi takip etti. â€˜GÃ¼l Pazartesiâ€™ geÃ§it tÃ¶reninde karnavalÄ± izlemeye gelen yol kenarÄ±ndaki seyircilere toplam 300 ton ÅŸeker 700 bin adet Ã§ikolata ve ÅŸeker 300 bin adet buket daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. KÃ¶ln KarnavalÄ±, her yÄ±l olduÄŸu gibi, ÅŸehrin kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±yla birlikte politik ve siyasi mesajlar veren araÃ§lar Ã¼zerine yerleÅŸtirilmiÅŸ kukla ve kostÃ¼mlerle ve tabiki gÃ¶steriÅŸli binlerce atlarÄ±n geÃ§iÅŸiyle topluluk ruhunu yansÄ±tan etkinliklerle dolu dolu geÃ§ti. Karnavalda bira ve alkol tÃ¼ketimi her geÃ§en yÄ±l artarak devam etti. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, karnavalÄ±n sunduÄŸu eÄŸlence ve birliktelik duygusunun tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Karnaval sÃ¼resince gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±. KÃ¶ln polisi, Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re daha yÃ¼ksek alarm seviyesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve ek gÃ¼venlik tedbirleri aldÄ±.Â