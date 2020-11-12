300 bin öğrenci, 30 bin öğretmen karantinada

EĞİTİM bakanları, salgının yayılma hızına rağmen okullarda eğitimin sürmesi konusunda kararlı. Okulları tamamen kapatmak yerine vakaların çıktığı sınıfların kapatılması tercih ediliyor. Sendika ise alınan önlemleri yetersiz buluyor. Türk nüfusunun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 552 ilk ve orta dereceli okulda eğitim salgın nedeniyle aksıyor. Vakaların ortaya çıktığı okulların bazıları tamamen kapanırken, büyük bölümünde ise sadece vakaların tespit edildiği sınıflarda derslere ara verildi. KRV Eyalet Eğitim Bakanlığı, vakaların artması üzerine Noel tatilini birkaç gün öne çekti. KRV’de Noel tatili 21 Aralık’ta başlayacak. Eğitimin önemli derecede aksadığı diğer eyaletler ise Bavyera ve Baden Württemberg. Ülkenin güneyinde yer alan Bavyera Eyaleti’nde 255 okulda düzenli olarak ders yapılamıyor. Bu sayı Baden Württemberg’de 273. Hessen Eyalet Kültür Bakanı Alexander Lorz ise kendi eyaletlerinde okulların yüzde 95’inde eğitimin aksamadan yürüdüğünü açıkladı. Bakan Lorz, “Alınan sıkı önlemler faydasını gösterdi” dedi. SINIFLAR İKİ GRUBA AYRILMALI

Eğitim ve Bilim Sendikası GEW Başkanı Marlis Tepe ise okullarda salgınla mücadele konusunda yeteri kadar önlem alınmadığını söyledi. Tepe, “Eğitime bu şekilde devam edilmesi öğrenci ve öğretmenlerin sağlını tehlikeye sokacaktır. Sınıfların kapasitesi yarı yarıya düşürülmeli. Sırayla bir grup evde kalmalı, diğer grup okula gelmeli” dedi. Öğrencilere ve öğretmenlere hızlı test yapılması da önerildi. Sınıfta vaka çıkması durumunda diğer öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada tutulması da eleştirildi. Uzmanlar, beş günün sonunda çocuklarda belirtiler ortaya çıkmıyorsa karantina süresinin sonlandırılıp öğrencilerin okullarına gitmesini öneriyor.