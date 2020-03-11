30 yıllık şampiyonluk hayaline koronavirüs gölgesi düştü

İngiltere'deki Premier Lig'in 1992'de kurulmasından beri hiç şampiyonluk sevinci yaşayamayan ve en son şampiyonluğunu 1990 yılında kazanan Liverpool, tarihi başarının arifesindeyken, rakip takımların önde gelen isimleri, koronavirüs tehlikesi nedeniyle sezonun ertelenmesini önerdi.

Rakip takım taraftarları ise sezonun tümden iptali ve şampiyon ilan edilmemesini istiyor.



GERRY NEVİLLE: "SEYİRCİSİZ OYNANMAMALI"

'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Manchester United'ın emekli efsane futbolcularından Gary Neville, kalan maçların taraftarın yüzüne kapılar kapatılarak oynanması halinde, temel geliri bilet parası olan bazı futbol kulüplerinin geleceğinin tehlikeye girebileceğini dile getirdi.

Neville, Twitter'dan 4.2 milyon takipçisine şu paylaşımları yaptı:

"Kapalı kapılar ardında oynanan maçları desteklemiyorum. Eğer stadyumları kapamak gerekiyorsa, sezonu ertelemenin ve maçları güvenli olduğu zaman oynamanın bir yolu bulunmalı ki, hayatta kalmak için hasılata muhtaç kulüplerin bilet gelirleri korunsun."

TARAFTARLAR: "EN İYİSİ SEZONU SIFIRLAYALIM"

Çok uzun süre ligi yenilgisiz götüren ve en yakın takipçisi Manchester City'ye 25 puan fark atan Liverpool'un şampiyonluk hasretinin 30 yılın ötesine geçmesi hayalleri kuran rakip taraftarlar, bu paylaşımın üzerine atladı.

Biri "Bu sezonu sıfırlayıp geçersiz ilan edelim. Gelecek sezon yeniden başlarız." yorumunu yaparken, bir başkası "Tümden iptal edilsin, bence en adili bu." iddiasında bulundu.

Diğerleri, hedefin Liverpool olduğunu açık açık söyledi:

"En iyisi sezonu sıfırlayıp geçersiz ilan edelim (ooo, yani Liverpool şampiyon olamasın) ne de olsa geri kalan futbol alemi için adil olan budur. İptal edin ki Liverpool şampiyonluğu kazanamasın."

GUARDİOLA: "MAÇLAR ERTELENSİN"

​Önceki iki sezonun şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola da müsabakaların, seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Arsenal'ı ağırlayacakları lig maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü teknik direktör, İspanya ve İtalya'da maçların seyircisiz oynanmaya başlandığını, bu uygulamanın İngiliz futboluna da kısa süre içinde geleceğini düşündüğünü söyledi.

Guardiola, "Eğer taraftarlar maçlarımızı izlemeye gelemiyorsa oynamanın bir anlamı yok. Onlar olmadan oynamamayı tercih ederim. Biz taraftar için buradayız." dedi.

"TARAFTARLARIMIZLA BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİZ"

UEFA'dan böyle bir talimat gelmesi durumunda oynamak zorunda olduklarını aktaran Katalan hoca, şunları söyledi:

"Taraftarlarımızla beraber oynamak isteriz. Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir."