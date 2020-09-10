MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri30 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı
GeriAvrupa 30 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 10.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

30 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
30 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da 1990’dan beri ilk defa ülke çapında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesine karşı hazırlık kapsamında sirenler çaldı.

Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisi’nin (BBK) ülkede insanların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulama kapsamında ülke çapında saat 11.00’de sirenler iki kere çaldı. Birer dakika süren sirenlerden ilki uyarı için yükselen ve alçalan siren sesi, diğeri ise uyarının sona erdiğini bildiren değişmeyen siren sesi oldu.

30 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı
Uyarı sinyalleri, belediyeler tarafından işletilen siren ağları, geleneksel kitle iletişim araçları radyo ve televizyon ile sosyal medya aracılığıyla çalındı. Söz konusu sirenlerin Kovid-19 kriziyle ilgisinin olmadığını belirten BBK yetkilileri, uygulamanın iki yıl önce planlandığını kaydetti. BBK, bundan sonra her yıl eylül ayının ikinci perşembe gününde, ‘uyarı günü’ olarak, ülke çapında acil durumlara hazırlık etkinlikleri yapılacağını bildirdi.
30 yıl sonra ilk kez sirenler çaldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle