30 yıl sonra eşcinsel olduğunu açıkladı!

Premier Lig takımlarından Hull City forması giyen eski futbolcu Thomas Beattie eşcinsel olduğunu açıkladı. Beattie, 30 yıl sonra cinsel yönelimini açıklayan ilk eşcinsel İngiliz sporcu oldu.

Yorkshire doğumlu olan 33 yaşındaki eski futbolcu, Hull City dışında Amerika, Kanada ve Singapur’da forma giyerek 10 senenin üzerinde bir kariyer elde etmişti. Beattie futbolculuğu devam ederken cinsel yönelimini açıklayamadığını söyledi. Beattie dışında İngiltere’de futbol oynayıp eşcinsel olduğunu belirten yalnızca dördüncü profesyonel sporcu oldu. Daha önce İngiliz Justin Fashanu, Alman Thomas Hitzlsperger ve Amerikalı Robbie Rogers kimliklerini açıklamıştı.

Singapur’da çalışan Beattie, “İki şeyden birini feda edecektim. Ya kim olduğumu ya da sevdiğim sporu. Futbolu her zaman bir kaçış alanı olarak gördüm ve beni birçok anlamda korudu. Toplum maskülen olmayı cinsiyetle bağdaştırıyor. Bu yüzden sporcu olup fiziksel bir branşta yer almam kimliğimle çelişki içindeymiş gibi görülüyor” diyerek durumla ilgili fikirlerini ortaya koydu.

Ailesine durumu üç ay önce açtığını söyleyen Beattie, “Ailem ve yakın arkadaşlarıma eşcinsel olduğumu üç ay önce söyledim. Umarım bu davranışım başkalarını cesaretlendirir. Eski takım arkadaşlarımdan bazılarına durumu bahsettim. 10 dakika önce durumu açıklamadan önce kimsem, hala o olduğumu biliyorlar ve bu yüzden bana hiç farklı davranmadılar” dedi.

Beattie 10 yaşında Hull City’ye girmiş, 19 yaşında Amerika’da kazandığı bir spor bursu sebebiyle İngiliz takımından ayrılmıştı.

Daha önce Norwich City oyuncusu Fashanu 1998’de eşcinsel olduğunu açıklamış ve intihar etmişti. Leeds United’lı Rogers 2013’te, eski Aston Villa’lı Hitzlsperger ise 2014’te eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Günümüzde halen profesyonel futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklaması bir tabu olarak yer alıyor. Daha önce ünlü bir Premier Lig yıldızının eşcinsel olduğu ancak bunun ortaya çıkmasından çok korktuğu iddia edilmişti.