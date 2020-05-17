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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 17.05.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

30 yıl sonra araba sineması açıldı, 20 dakikada biletler tükendi

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30 yıl sonra araba sineması açıldı, 20 dakikada biletler tükendi
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Tüm dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle uzun zamandır kapalı olan sinemalar şimdilerde Otokino ‘araba sineması’ olarak halka hizmet vermeye başladı.

30 yıl aradan sonra Nürnberg Havalananı’ndaki bir oto parkta, geçen cumartesi günü hizmete giren araba sinemasının biletleri 20 dakika içinde biterken, ilk film olarak dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun ve John Travolta’nın rol aldığı, Altın Palmiye ödüllü 1994 yapımı ‘Pulp Fiction’ filmi oldu. Film için rezervasyonun açıldığı ilk saniyede ilk bilet satılırken 230 kişi filmi izleme fırsatı buldu. Otokino’da sinemanın haricinde, diğer etkinliklerde yer verilecek.

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