30 yıl önceki kundakçı, NSU bağlantılı çıktı

FEDERAL Savcılık, Saarlouis’ta yapılan polis baskınını doğruladı. Kundaklamayla bağlantılı olmamakla birlikte şüpheliyle bağlantısı bulunan 5 kişinin adresinde de arama yapıldığı belirtildi. Der Spiegel’in haberine göre 49 yaşındaki kişinin Saarlouis ve çevresinde aktif ırkçı biri ve burada örgütsel çalışmalar yapmakla tanınıyor. Savcılık, 49 yaşındaki kişiden mülteci yurdunu yakmak, cinayet, çok sayıda kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek ve adam yaralamaktan şüpheleniyor. Zanlının gözaltına alınmadığı da belirtildi.

Samuel Yeboah

Spiegel’in haberinde şüphelinin NSU teröristleri Uwe Mundlos ve Beate Zzchaepe ile NSU terör çetesine yardım etmekten ceza alan Ralf Wohlleben’le birlikte 1996 yılında Rheinland- Pfalz sınırları içinde kalan Worms’da düzenelenen ırkçı gösteriye katıldı ve burada gözaltına alındı. 200 ırkçının katıldığı korsan gösteride Hitler’in en yakın isimlerin başında gelen yakın Rudolf Hess anılmıştı. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve iki kişinin de yaralanmasına yol açan kundaklamayla ilgili geçtiğimiz yaz savcılık dosyayı yeniden açmış ve soruşturmayı derinleştirmişti.