30 saniye işkencesi... 7 saat uçakta kaldılar...

ÖNCEKİ akşam Herta Berlin’i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, Katar’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na hareket etmeden önce tam bir kâbus yaşadı. Zamanında hareket edebilmek için yarım saat öne alınan Herta Berlin maçını kazanan Bayern Münih’li futbolcular, antrenörler ve yöneticiler, BER Havalimanı’nda beklenmedik bir olayla karşılaştılar. Bayern Münih ekibini Doha’ya götürecek Katar Havayollarına ait uçağın kalkışına, uçuş yasağının başladığı saat 00.00’dan önce hareket etmediği gerekçesiyle izin verilmedi. Uçak kalkışa hazır olduğu halde sadece 30 saniye geciktiği için uçamayınca, Bayern Münih’li yöneticiler ateş püskürdü.

‘POLİTİKACILAR BİZİMLE DALGA GEÇTİ’

Bayern Münih Başkanı eski milli futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, “Brandenburg’lu politikacılar bizimle dalga geçti. Sorumlular bizim takımımıza ne kadar kötülük yaptıklarını biliyorlar mı?” diye sitem etti. Geceyi uçakta geçiren Bayern Münih’li futbolcular, antrenörler ve yöneticiler yaklaşık 7 saat gecikmeyle 6.52’de önce Münih’e, oradan da Doha’ya hareket ettiler. Bayern Münih, Mısır’ın El Ehli takımıyla 8 Şubat pazartesi günü yarı final maçına çıkacak.