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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

30 milyon Euro’ya mal oldu, her ay 1 milyon Euro...

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30 milyon Euro’ya mal oldu, her ay 1 milyon Euro...
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Kovid-19 salgını sırasında ihtiyaç olur gerekçesiyle yapılan sahra hastanesi için Berlin senatosu her ay 1 milyon Euro kira ödüyor. Fuar alanında yapılan hastane yaklaşık 30 milyon Euro’ya mal olurken, hastanede şimdiye kadar hiçbir hasta muayene edilmedi, bir tane bile hasta kabul edilmedi.

330’u yoğun bakım olmak üzere 488 yatak kapasitesine sahip olan hastane, 180 doktor görev yapacak şekilde planlandı. Her bir doktor ayda 13 saat boyunca sahra hastanesinde görev yapıyor. Doktorlara buradaki görevleri için ayda toplam ödenen ücret ise 145 bin Euro. Ayrıca hastanede eğitim amaçlı sürekli hemşire ve hasta bakıcı gibi sağlık personeli de hazır bekletiliyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclise sorduğu soru önergesini cevapladıran Berlin Maliye Senatürlüğü, fuar alanında kurulan sahra hastanesi için fuar yönetimine her ay 1 milyon kira ödendiğini bildirdi. Senatörlük ikinci bir sahra hastanesi daha yapmayı planlıyor.

 

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