'11 aylık aşı, 30 yıllık tecrübenin ürünü'

BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, koronavirüse karşı mücadelede geliştirdikleri aşıyla tüm dünyaya umut oldu. Avrupa, gelecek hafta aşılamaya başlamaya hazırlanırken, Başbakan Merkel, Sağlık Bakanı Spahn ve Bilim Bakanı Karliczek, Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Başbakan Merkel, dünyaya umut olan iki hocayı tebrik etti. Günde ne kadar insanın hayatını kaybettiği düşünüldüğünde bu aşıyla o kadar hayat kurtarılabileceğini belirten Merkel, böyle bir aşının Almanya’dan çıkmış olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bilim Bakanı Anja Karliczek de iki hocayı tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduklarını söyledi. Spahn, gelecek pazar günü EMA’dan onay çıkması durumunda AB olarak aşılamaya 27 Aralık’ta hep birlikte başlamayı planladıklarını söyledi. Spahn, aşıya önce 80 yaş üzeri ve huzurevleriyle başlayacaklarını kaydetti. KAHVALTIDA KARAR VERDİK

Prof. Dr. Uğur Şahin, 11 ayda böyle bir aşıyı geliştirmiş olmalarını 30 yıldır bu konuda araştırma yaptıklarına borçlu olduklarını belirtti. Bu araştırma sonuçları olmadan bu kadar hızlı aşıyı geliştirmenin mümkün olamayacağını belirten Prof. Şahin, aynı zamanda başarılarını 60 ülkeden oluşan çok iyi uzman ekiplerine borçlu olduklarını vurguladı. Uluslararası iş birliğinin de önemine işaret eden Prof. Şahin, aksi takdirde bu işin altından kalkılamayacağını söyledi. Prof. Şahin, aşı sayesinde gelecek kış normal hayata kavuşulacağı müjdesini verdi.

Dr. Özlem Türeci de 12 ay boyunca geceli gündüzlü aşıyı geliştirmek için çalıştıklaını anlattı. Bu sürecin kendileri için çok heycanlı geçtiğini belirten Dr. Türeci, “Misyonumuz, mümkün olmayanı mümkün kılmaktı” dedi. Türeci, Başbakan Merkel’in ne zaman aşı çalışmasına başlamaya karar verdiniz sorusuna, 24 Ocak sabahı kahvaltı masasında böyle bir aşıyı geliştirme kararını verdiklerini açıkladı.