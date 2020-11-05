3 yaşındaki kızı kim öldürdü?

EDİNİLEN korkunç olay dün akşam saatlerinde Treptow semtindeki bir binada yaşandı. Komşular evden gelen bağrışmalar ve ağlamalar üzerine polise haber verdi. İhbarı alan polis kısa sürede binaya geldi. Gürültülerin geldiği eve girdiğinde ise küçük kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıkları kısa süre önce bir kişinin binadan hızla çıkarak karanlığa karıştığını, ancak karanlık nedeniyle kaçan kişinin kim olduğunu göremediklerini söyledi. Olaydan bir süre sonra kaçan kişi, Köppenick semtindeki federal polis merkezine gidip teslim oldu. Cinayeti işlediğini itiraf eden kişinin küçük kızın babası olduğu sanılıyor. Cinayet masası ekipleri de küçük kızın cinayetiyle bağlantılı bir kişiyi sorguladıklarını doğruladı. Polis, kişinin katil zanlısı mı yoksa tanık olarak mı sorgulandığı konusunda bir bilgi vermedi.