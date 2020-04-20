3 yaşındaki kardeşini öldüren 15 yaşındaki sanık

DETMOLD Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davanın ilk duruşmasına öldüren üç yaşındaki çocuğun annesi de katıldı. Mahkeme salonuna avukatıyla gelen annenin, oldukça bitkin olduğu gözlendi. Sanığın kimlik tespitiyle başlayan duruşmada önce savcının hazırladığı iddianamenin özeti okundu. Davayla ilgili 30 Nisan’a kadar iki duruşma daha yapılacak. Yargılanma boyunca 22 tanığın ifadesine başvurulacak. Sanık, yaşı küçük olduğu için yasalara göre en fazla 10 yıl hapis cezası alabilecek. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısının fotoğraflarını dağıtan polis, bir görgü tanığının ihbarıyla zanlıyı yakalamıştı. İfadesi alınan 15 yaşındaki zanlı, üvey kardeşini uyuduğu sırada öldürdüğünü kabul etmiş ancak cinayet sırasında yaşananları hatırlamadığını söylemişti. İfadesinde cinayeti aşırı kıskançlık nedeniyle işlediğini anlatmıştı.