3 yaşındaki Alina’nın katili...

ŞİDDET eğilimli 31 yaşındaki adamın, daha önce de birçok kez eşine şiddet uyguladığı, o gece de eşiyle telefonda konuştuğu, sık sık kocasından dayak yiyen kadının boşanmakta kararlı olduğunu söylemesi üzerine cinayeti işlediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre cinayet gecesi 3 yaşındaki kızı Alina’yla tek başına evde olan adam, bıçakla küçük kızın boğazını kesti. Canının acısıyla bağıran küçük kızın sesini duyan komşular da polis çağırdı. Ancak çok geç kalınmıştı. Boğazı kesilen küçük kız orada can vermişti. Baba cinayetten hemen sonra evden kaçarak firar etmek istedi. Ancak birkaç saat sonra pişman olup evlerinin birkaç kilometre uzaklığındaki federal polis merkezine gidip teslim oldu. Katil zanlısı baba, tutuklanarak cezaevine konuldu.