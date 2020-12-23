3 Türk kızı bu araçtan sağ çıktı!

DÜN gece meydana gelen kaza polise göre şöyle meydana geldi: Aşırı hız yapan sürücü A., BMW’nin kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Önce kenardaki park halinde duran karavana ardından bir ağaca en sonunda da park halindeki bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle BMW, kamyonun altına sıkıştı. Olay yerine trafik polisi, itfaiye ve kurtarma ekibi geldi. Hurdaya dönen araçta mahsur kalan 17 yaşındaki A.’yı itfaiye, ağır ekipmanlarla kurtarabildi ve derhal hastaneye kaldırdı. Arka koltukta oturan 16 yaşındaki L.G. ve sürücü A. ambulansla çevre kliniklere götürüldü. 21 yaşındaki A.’ya alkol testi yapan Nürnberg trafik polisi, genç kızda alkole rastlamadı. Sürücünün ehliyetinin olup olmadığı ise araştırılıyor.

YASAK SAATTE DIŞARDALARDI

Genç kızın yol açtığı kazanın zararının ise on binlerce euro olduğu tahmin edilirken, Frankenstrasse geçici olarak kapatıldı. Diğer yandan gece vakti dışarı çıkan üç kızın korona yasağını ihlal etmiş olabileceği üzerinde de duruluyor. Feci kazada ayrı hastanelere kaldırılan ve ağır yaralanan 3 kızın da hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.