MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri3 tonluk TIR’ı böyle çekti
GeriAvrupa 3 tonluk TIR’ı böyle çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

3 tonluk TIR’ı böyle çekti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 tonluk TIR’ı böyle çekti
Abone Olgoogle-news

‘İngiltere’nin en güçlü genci’ lakaplı Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı. Wadman, kendi rekorunu geçti.

BAŞKENT Londra’nın güneybatısındaki Bognor Regis kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Jack Wadman, kasabadaki spor salonunun önünde iple 3 ton ağırlıktaki TIR’ı çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Yerel medyaya konuşan Wadman, insanların yaşına inanmadığını ifade ederek, “Sosyal medyada yaşım hakkında yalan söylediğimi söyleyen çok kişi var. Kesinlikle 17 yaşındayım, doğum tarihimi kontrol edebilirsiniz” dedi. Wadman’ın geçen yıl 2 ton ağırlığındaki TIR’ı 15 metre çektiği ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle