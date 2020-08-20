3 polis görevden uzaklaştırıldı

GEÇEN hafta sosyal medyada yer alan görüntüde, alkollü bir gruba müdahale eden polislerin, kelepçeli şekilde yerde yatan ve daha sonra polis aracına götürülen bir kişiye tekme attıkları görülüyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder de ülkenin çeşitli kentlerinde polisin aşırı şiddet kullanmasına ilişkin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri değerlendirdi. Grünewaelder, Almanya’da birkaç istisnanın dışında herkesin güvenliğini korumak için işlerini iyi yapan, kanunlara uyan, yetki alanları içinde hareket eden ve orantılı davranan yaklaşık 300 bin polis memurunun bulunduğunu söyledi. Sosyal medyada son günlerde yayınlanan olaylara ihtiyatlı davranılması gerektiğini ifade eden Grünewaelder, kısa ve muhtemelen ses de olmayan videoyla olayın geneliyle ilgili bir sonuç çıkarılamayacağını savundu. Grünewaelder, olayların yerinde incelenmesi gerektiğini, bunun da yapıldığını ifade ederek şüphe olduğunda polisler hakkında disiplin soruşturmalarının yürütüldüğünü kaydetti. ALMANYA’DA POLİS ŞİDDETİ

Hamburg ve Mülheim an der Ruhr kentlerinde son günlerde meydana gelen iki farklı olayda polisin iki Türk gencine orantısız güç kullandığı ortaya çıkmıştı. Hamburg kentinde polis, kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşındaki Kadir Holdur’u durdurup kimlik kontrolü yapmak istemişti. Üzerinde kimliği bulunmayan Holdur’u zorla karakola götürmek isteyen polis ekibi kontrolü kaybedip genci bir duvara sıkıştırarak orantısız güç kullanmıştı.

Mülheim an der Ruhr kentinde de Gök ailesi polis şiddetine maruz kalmıştı. Anne Fatma Gök, polisin oğlunun boynuna dizini dakikalarca bastırdığını, ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd gibi muamele gördüğünü anlatmıştı. Düsseldorf kentinde hafta sonu meydana gelen başka bir olayda da benzer bir durum yaşanmıştı. Sosyal medyada olaylara ilişkin paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.