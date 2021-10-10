3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

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ZEYNEP Avcı’nın performansı Türkiye’de de sosyal medyada viral oldu. Ünlü isimler sosyal medya hesabından videosunu paylaştıkları Zeynep’e övgüler yağdırdı. Ünlü futbolcu Mesut Özil, “Zeynep Avcı-Yalan helal olsun” diye tebrik ederken, Yeşim Salkım, “Ciğer bıraktık mı” diye sordu. İrem Derici, “Ama of ya. Darma duman oldum. Ağzına sağlık” diyerek paylaştı. Demet Akalın ise “Almanlara bu şarkıyı tercüme edin” derken, Zeynep’e Türkiye’ye gelme çağrısında bulundu. Almanya’da büyük ilgiyle izlenen Voice of Germany’de Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Zeynep Avcı, dört jüriyi de döndürmeyi başarmıştı. Zeynep jüriden Johannes Oerding’i seçti.