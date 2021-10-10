3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Oarganize Suç
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Koronadan korkunç sonuç Ülke ülke açıkladılar... Çok konuşulacak Türkiye detayıKorona'dan korkunç sonuç! Ülke ülke açıkladılar... Çok konuşulacak Türkiye detayı#Koronavirüs
Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsunYavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun#Emirhan Çoğalan
Meteorolojiden 10 il için uyarıMeteoroloji'den 10 il için uyarı#Hava Durumu
Tokatta ele geçirildi, 140 yıllık... Heyecanlandıran sonuçTokat'ta ele geçirildi, 140 yıllık... Heyecanlandıran sonuç#Tokat
Dünya bu iddiayı konuşuyor: İstifa depremiDünya bu iddiayı konuşuyor: İstifa depremi!#Sebastian Kurz
Lions Cartel’e Organize tokadıLions Cartel’e Organize tokadı#Lions-Cartel
Gündüzün intikamını geceden alanlar... Siz de bu grubun bir üyesi olabilirsinizGündüzün intikamını geceden alanlar... Siz de bu grubun bir üyesi olabilirsiniz#Uyku Sağlığı
Engin Altan Düzyatan: ‘Şöhretin büyüsüne kapılıp kendimi Kaf Dağı’nda görmedim’Engin Altan Düzyatan: ‘Şöhretin büyüsüne kapılıp kendimi Kaf Dağı’nda görmedim’#Engin Altan Düzyatan
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
Önce düştü, sonra nakavt etti Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...Önce düştü, sonra nakavt etti! Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...#Tyson Fury
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERAvrupa Haberleri

3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

#O Ses Almanya#O Ses Almanya#Zeynep Avcı
3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

‘The Voice of Germany’de (O Ses Almanya) Türkçe seslendirdiği şarkıyla hem Türkiye’de hem de Almanya’da büyük yankı uyandıran Zeynep, kısa zamanda izlenme sayısıyla da rekor kırdı. O Ses Almanya’nın Instagram sayfasındaki Zeynep’in performansını 3 milyona yakın kişi izledi. Yeni sezonun ilk yayınındaki diğer adaylar 40-50 bin izlenme aldı. Zeynep’in Instagram’daki paylaşımına da kısa sürede 7 binden fazla yorum yapıldı.

Haberin Devamı

ZEYNEP Avcı’nın performansı Türkiye’de de sosyal medyada viral oldu. Ünlü isimler sosyal medya hesabından videosunu paylaştıkları Zeynep’e övgüler yağdırdı. Ünlü futbolcu Mesut Özil, “Zeynep Avcı-Yalan helal olsun” diye tebrik ederken, Yeşim Salkım, “Ciğer bıraktık mı” diye sordu. İrem Derici, “Ama of ya. Darma duman oldum. Ağzına sağlık” diyerek paylaştı. Demet Akalın ise “Almanlara bu şarkıyı tercüme edin” derken, Zeynep’e Türkiye’ye gelme çağrısında bulundu. Almanya’da büyük ilgiyle izlenen Voice of Germany’de Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Zeynep Avcı, dört jüriyi de döndürmeyi başarmıştı. Zeynep jüriden Johannes Oerding’i seçti.

3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı
3 milyon izlendi... Ünlülerden destek yağdı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#O Ses Almanya#O Ses Almanya#Zeynep Avcı