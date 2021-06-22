‘3 mekânda deneme yapacağız’

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Eyalet Ekonomi Bakanı Bernd Klaus Buchholz (FDP) Almanya’da ilk olarak 3 eğlence mekânına pilot proje kapsamında izin vereceklerini söyledi. Temmuz ayında planlanan açılışların bilim insanları tarafından ayrıca takip altında tutulacağını belirten Buchholz, olumlu sonuç alınması durumunda açılmaların tüm eğlence mekânlarına genişletileceğini söyledi. Gençlerin eğlenmeye hasret kaldığını belirten Ekonomi Bakanı Buchholz, maske takmadan, mesafe kaygısı yaşamadan tekrar bir araya gelinmesi için çaba harcayacaklarını ancak işletmecilerin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini söyledi. 200, 500 ve 2 bin kapasiteli 3 ayrı mekânın açılmasının düşünüldüğünü belirten Buchholz, bu mekânların havalandırma durumunun muntazam olması, hijyen kurallarına harfiyen dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, dans etmeye gelenlerin test ve aşı yaptırmış olmaları ya da hastalığı atlatmış olduklarını kanıtlaması gerektiğini söyledi.