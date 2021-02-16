3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor kaza geçirdi!

3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin yaralı olduğu belirtildi. Kazanın tam olarak Kırıkkale’de yaşandığı gelen haberler arasında. Ordu Valisi Tuncay Sonel, otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Takımı taşıyan otobüs devrilirken teknik heyet ve futbolcuların dışarı çıktığı görüldü. Yakup Sukes idaresindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs, Kırıkkale-Samsun kara yolu Evliyalı köyü yakınlarında kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 33 kişinin bulunduğu otobüste, hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Orduspor'dan geçmiş olsun mesajı

Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.

Ordu Valisi Tuncay Sonel açıklama yaptı