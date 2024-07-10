3 günde iyileşeceksin dedi, 2 ay yattım

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“ALPER Çelik’i televizyon reklamlarında gördüm ve sadece danışmak için 2019’da Etiler’deki özel hastaneye gittim, ancak bir anda kendimi ameliyat masasında buldum. Aslında buna ameliyat demeyeyim, ‘deneme’ diyeyim. Hastaneye şeker için gitmiştim. Dr. Çelik bana ‘Şekeriniz gidecek, iyileşeceksiniz. İki gün kalıp üçüncü gün çıkacaksınız’ dedi. Hastaneden tam 2 ay çıkamadım. Üç kere ameliyat oldum. Sonra Almanya’ya geldim, Almanya’da da ameliyat oldum. Onun yaptığı hatalardan dolayı zayıflıyorum, kilo alamıyorum, yemek yiyemiyorum. Ameliyatlardan sonra ağrı, halsizlik, kas kaybı oluştu. Tekrar ameliyat oldum. Geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye yattım. Ev doktorlarına gidiyorum, değişen bir şey yok. Alper Çelik’in ‘deneme’ yaptığı hatalarını bir türlü düzeltemiyorlar.”