3 günde iyileşeceksin dedi, 2 ay yattım

“ALPER Çelik’i televizyon reklamlarında gördüm ve sadece danışmak için 2019’da Etiler’deki özel hastaneye gittim, ancak bir anda kendimi ameliyat masasında buldum. Aslında buna ameliyat demeyeyim, ‘deneme’ diyeyim. Hastaneye şeker için gitmiştim. Dr. Çelik bana ‘Şekeriniz gidecek, iyileşeceksiniz. İki gün kalıp üçüncü gün çıkacaksınız’ dedi. Hastaneden tam 2 ay çıkamadım. Üç kere ameliyat oldum. Sonra Almanya’ya geldim, Almanya’da da ameliyat oldum. Onun yaptığı hatalardan dolayı zayıflıyorum, kilo alamıyorum, yemek yiyemiyorum. Ameliyatlardan sonra ağrı, halsizlik, kas kaybı oluştu. Tekrar ameliyat oldum. Geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye yattım. Ev doktorlarına gidiyorum, değişen bir şey yok. Alper Çelik’in ‘deneme’ yaptığı hatalarını bir türlü düzeltemiyorlar.”
ARTIK UMUDUM KALMADI
“Bu adam tek başına değil, yanında Erdinç bey, Kenan bey, Gülsüm hanım var. Bunlar birlikte insanları kesip kesip ölüme terk ediyor. Buna ameliyat denilmez. Bu bir denemedir. Almanya’daki insanları da uyarıyorum. İnsanların paralarını alıp kandırıyorlar. Orada neler gördüm neler. İnsanları uyarıyorum. Ben de sakat kaldım, düzeltemiyorlar. Psikolojim bozuldu. Benim gibi çok mağdur var. Onlarla da görüşüyoruz. Ölenler, sakat kalanlar var. ‘Seni iyileştireceğim’ diyerek beni sürekli oyaladı. Onun için davacı olmamıştım. Artık umudum da kalmadı. Dava açacağım. Şu anda hastane kapatıldı ama daha önce de kapatılmıştı ve bir yolunu bulup devam etmişti.”
MESLEKTEN MEN CEZASI
Prof. Dr. Alper Çelik
hakkında özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılmış, dava açılmıştı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Alper Çelik’in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar verilmişti. Meslekten men edilen ve hakkında yaklaşık 150 kişinin ölümüne yol açtığı ve 400’ü aşkın insanın yanlış tedaviler sonucunda sakat kalmasına sebep olduğu iddiaları bulunan Dr. Alper Çelik’in mağdurları her geçen gün artıyor ve soluğu mahkemede alıyor.