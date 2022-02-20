3 can alan Zeynep’in maliyeti 900 milyon euro!

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BU akşam saatlerinde şiddetlenecek fırtınanın pazartesi öğleye kadar sürmesi bekleniyor. Ancak meteorologlar ‘Antonia’nın ‘Zeynep’ kadar şiddetli olmayacağını belirtirken buna rağmen sokağa çıkarken dikkatli olunması konusunda uyardı. Meteoroloji Dairesi, ‘Antonia’nın en çok pazartesi sabah erken saatlerde etkili olacağını açıkladı. Alman Demiryolları ülkenin özellikle orta ve kuzey kesimlerinde pazartesi öğle vakitlerine kadar seferlerde aksamalar yaşanabileceğini duyurdu. Binlerce kilometrelik raylar üzerinde hasar tespit edildiği bildirildi.

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Cuma ve cumartesi günleri etkili olan ‘Zeynep’ de tıpkı ‘Ylenia’ da olduğu gibi 3 kişinin hayatına kaybetmesine neden oldu. Münster’de çalışan 56 yaşındaki taksici Marwan Demir, Demiryolları’nın seferleri iptal etmesiyle tren garından aldığı yolcuları Emden’e bıraktı. Ancak dönüş yolunda fırtına iyice şiddetlendi. 4 çocuk babası Marwan Demir, aracının üstüne devrilen ağaç nedeniyle ev yolunda yaşamını yitirdi. Marwan Demir’in o günkü takside son seferi olduğu ve ailesini arayarak, ”Yemekleri hazırlayın. Dönüyorum“ dediği belirtildi.

FIRTINAYA RAĞMEN ÇATIYA ÇIKTI

Aşağı Saksonya eyaletinde Würster kasabasında da çatısı akmaya başlayan 68 yaşındaki bir kişi şiddetli fırtınaya rağmen tamir etmek için çatıya çıktı ve rüzgârın savurmasıyla düşerek yaşamını yitirdi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 17 yaşındaki bir genç fırtına nedeniyle öldü. Gencin şoför mahallinin yanında oturduğu ancak, yola düşen bir dal nedeniyle şoförün karşı yola geçerek TIR’la çarpışması sonrası hayatını kaybettiği belirtildi. ‘Zeynep’ nedeniyle orta ve kuzey Almanya’da tren ve banliyö seferleri iptal edilmişti.

Avrupa genelinde etkili olan ‘Zeynep’ fırtınası Avrupa genelinde 13 kişinin hayatına kaybetmesine neden oldu. Ayrıca İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde bazı bölgelerde elektriklerin uzun süre kesilmesine neden oldu. ‘Zeynep’ fırtınasının neden olduğu maliyetin yaklaşık 900 milyon euro olduğu kaydedilirken, ‘Ylenia’nın zararının ise 500 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.