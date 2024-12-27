3 bini aşkın mühimmat imha edildi

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Belçika’da 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma toprak altında gömülü mühimmat sık sık gün yüzüne çıkıyor. Batı Flandre Valisi Carl Decaluwe’nin verdiği rakamlara göre 2024 yılında, 2 bini Batı Flandre’de olmak üzere ülke çapında 3 bini aşkın 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mermi ve bombalar gibi mühimmat bulundu. Şubat ayında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba, ülkenin Koksijde isimli sahil kasabası yakınlarında bulunmuştu. 100 kilogramdan ağır olan bomba, yetkililer tarafından bulunduğu sahilde imha edilmişti. Geçen yıl da yaklaşık 2 bin 400 mühimmatın imha edildiği biliniyor.