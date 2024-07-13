3 BİN EURO’YA KADAR ÖZEL ÖDEME

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ALMANCASI ‘Inflationsausgleichszahlung’ olan ve Türkçeye ‘enflasyonu dengeleme tazminatı’ olarak çevrilebilen bu prim, işveren tarafından yapılan bir ödemedir. İşverenlerin çalışanlarına yaptığı bu ödeme, 2024 yılının sonuna kadar vergiden muaf olduğunu hatırlatalım. Peki, ebeveyn iznindeki (Elternzeit) çalışanlar bu ödemeden mahrum bırakılabilir mi?

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

İşverenlerin enflasyonun etkilerini biraz olsun hafifletmek için çalışanlarına vergi muafiyetiyle ödediği bu primden, örneğin ebeveyn iznine ayrılan çalışanların muaf tutulup tutulamayacağı konusunda bir mahkeme kararı bile var. Essen İş Mahkemesi’ne başvuran bir kadın, işvereninin ebeveyn izni nedeniyle kendisini enflasyon tazminatı ödemesinden hariç tutması üzerine dava açtı. Davacı kadın, işvereniyle olan iş ilişkisinin, kamu hizmeti için geçerli olan toplu iş sözleşmesine dayandığını ve bu sözleşmenin, 2023 yılı için artan tüketici fiyatlarını hafifletmeye yönelik özel ödeme öngördüğünü belirterek, bu nedenle enflasyonu dengeleme tazminatı talebinde bulundu.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İşveren ise, davacı kadın ile yaptığı iş akdinin, kamu hizmeti alanında geçerli olan toplu iş sözleşmesinin dayandığını, ancak bu sözleşme uyarınca, ebeveyn iznindeki çalışanların söz konusu prim ödemesi kapsamının dışında tutulduğuna işaret ederek, prim ödemeyi reddetmişti. Mahkeme tarafından yapılan incelemede ise, söz konusu ödemenin yapılmasının ön koşulu olarak, çalışan kişinin, 01.01.2023 ile 31.05.2023 tarihleri arasında en az bir gün ücret hakkına sahip olması gerektiği anlaşıldı. Davacı kadın ise, Aralık 2023’te haftada 24 saatlik yarı zamanlı çalışma ile işine yeniden başlamış olduğu için, kendisine sadece 135 Euro tutarında orantılı bir prim aldığı belirlendi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Davacı kadının işverenin bu uygulamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu savıyla başvurduğu Essen İş Mahkemesi nezdinde, haklı bulundu. Mahkeme, davaya ilişkin verdiği 3 Ca 2231/23 dosya No’lu kararında, mevcut durumdaki toplu iş sözleşmesi düzenlemesinin, Federal Anayasa’daki genel eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmederek, davacı kadının maruz kaldığı uygulamanın geçersiz olduğuna karar verdi. Mahkeme yargıçları, ebeveyn iznindeki çalışanların da enflasyon primi almaya hak kazandıklarına hükmettiler. Mahkeme kararında, genel olarak, işverenlerin ebeveyn iznindeki çalışanları belirli ödemelerden muaf tutabilecekleri belirtilerek, ancak söz konusu davada ise, işverenin prim ödememesine gerekçe gösterilen toplu iş sözleşmesinde, hak sahibi olan ile hak sahibi olmayanlar arasındaki ayrımın mantıklı ve nesnel olarak açıklanabilir olmadığı vurgulandı.

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GÖNÜLLÜ ÖDEME SONA ERİYOR

Böckler Vakfı’nın Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü (IMK) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Almanya’da 2022 ile 2024 yılları arasında yaklaşık 26 milyon çalışan enflasyon tazminatı aldı. İşveren, gönüllü ödemeyi düzenli gelire ek olarak defaten veya parça parça ödeyebilir. 26.10.2022’den 31.12.2024’e kadar yapılan prim ödemeleri 3 bin Euro’ya kadar vergi ve sosyal güvenlik kesintilerden muaf tutulduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım.

ALMAN POLİSİNDEN ÖNEMLİ DUYURU: DOLANDIRICI SMS’LERE DİKKAT!

ALMAN polisi, dolandırma amacıyla cep telefonlarına gönderilen SMS adlı kısa mesajlar konusunda uyarıda bulundu. Son haftalarda, dolandırıcı SMS’lerde patlama yaşandığına işaret eden polis, onbinlerci kişinin şikâyette bulunduğunu belirtiyor. Bu dolandırıcılık nasıl bir işliyor. Buyrun okuyun!

Dolandırıcılar, örneğin gümrükte takılı kalan bir paketin birkaç Euro ödeme karşılığında gönderileceği bahanesiyle telefon sahiplerine mesaj atıyorlar. Böyle bir mesaj ilk bakışta kabul edilebilir gibi görünse de, bu apaçık bir dolandırıcılıktır, çünkü öyle bir paket yok ve mesaja dayanarak para gönderenler dolandırıcılara kanmış oluyor. Birçok kişiye aynı anda kitlesel olarak gönderilen sahte SMS ve sohbet mesajlarıyla dolandırıcılar, akıl karıştırıp para koparmak peşindeler.

35 BİN ŞİKÂYET VAR

Federal Ağ Ajansı’nın bildirdiğine göre, 2024’ün ilk yarısında bu konuda 35 bin 034 kişi şikâyetçi oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 20 bin daha olsa da, şikâyetçi sayısının hâlâ yüksek olduğu görülmektedir. Şikâyetlerin üçte birinde ‘Torun-Numarası’ olarak adlandırılan bir dolandırıcılık türü söz konusu olduğu belirtiliyor. Örneğin birisi SMS veya sohbet mesajıyla kendisini bir akraba, genellikle torun veya yakın arkadaşı olarak tanıtıyor, arama yapamayacağını ama acil paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çoğu yaşlı olmak üzere dolandırıcılık mağdurları, bu tuzağa düşüyor ve gerçekten para gönderiyor.

HER TÜRLÜ NUMARA VAR

Diğer durumlarda, dolandırıcılar kendilerini banka veya kargo şirketi gibi göstererek, ödenmemiş ücretlerin ödenmesini veya mesajda yer alan bir bağlantıya tıklayarak kişisel bilgilerin girilmesini istiyorlar. Bu şekilde dolandırıcıların, daha sonra para gaspetmek veya diğer dolandırıcılık yöntemlerinde kullanmak için veri toplamaya çalıştıkları konusunda uyarıda bulunuyor polis.

YETKİLİLER NUMARALARI KAPATIYOR

Federal Ağ Ajansı, dolandırıcılar tarafından suiistimal edilip kullanılan telefon numalarına müdahale bunları kapatabiliyor. 2024’ün ilk yarısında Federal Ağ Ajansı tarafından 2 bin 170 numara kapatıldı. Ancak, dolandırıcılar sıklıkla yabancı telefon numaraları kullandıklarından, Alman yetkililerin çoğu kez eli kolu bağlı oluyor. Sahte mesajları nasıl anlayabilirsiniz?

Gönderilen metin, genellikle kötü dilde yazılmış olup, dikkatlice okunduğunda yazının içindeki tutarsızlıklar ve imla hataları kolayca fark edilebilir. Ancak birçok kişi, bu tür sahte mesajlara aceleyle tepki gösterip, veri giriyor veya para gönderiyor.

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HÜRDANIŞIN NOTU: Siz siz olun, bu tür mesajları cevap vermeyin, hatta bu mesajların gönderildiği numaları bloke edip, yetkililere bildirin! Bu vesileyle herkese güzel ve güneşli bir hafta sonu diliyoruz.