3 bin 900 kişiyi işten çıkaracak!

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BANKADAN yapılan açıklamaya göre, Almanya’daki çıkışlar özellikle Frankfurt’taki genel merkez ve diğer ofislerde yoğunlaşacak. Bu kapsamda, destek birimleri ve arka ofis çalışanları öncelikli olarak etkilenecek. Şu anda Almanya’nın en büyük ikinci özel bankası olan Commerzbank, ülke genelinde yaklaşık 20 bin tam zamanlı çalışan istihdam ediyor. Commerzbank, bir yandan işten çıkarmalar yaparken diğer yandan da Polonya’daki mBank ve Asya’daki ofislerde yeni pozisyonlar açmayı planlıyor. Bu sayede, Commerzbank grubunun küresel çaptaki tam zamanlı çalışan sayısının 36 bin 700’de sabit kalması hedefleniyor.

‘TAMAMINI ALMALIYIZ’

Frankfurt merkezli banka, bu işten çıkarma hamlesiyle İtalyan devi Unicredit’e karşı kârlılığını artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl yaklaşık 2.7 milyar Euro olan kârın, 2028 yılına kadar 4.2 milyar Euro’ya çıkarılması hedefleniyor. Ancak, bu yıl içinde yapılacak işten çıkarmaların kısa vadede kârı düşürmesi bekleniyor. Banka, 2024 yılı kârının 2.4 milyar Euro’ya gerileyeceğini öngörüyor. İtalyan bankası Unicredit, eylül ayında Commerzbank’ın yüzde 9’luk hissesini satın almış ve hisse oranını yüzde 28’e çıkarmıştı. Unicredit CEO’su Andrea Orcel, Commerzbank’ın tamamen devralınması gerektiğini savunurken, Commerzbank bağımsızlığını korumakta kararlı olduğunu belirtiyor. Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, 2028 yılı için belirlenen yeni kâr hedefiyle bankanın değer potansiyelini daha görünür hale getirmeyi umuyor.