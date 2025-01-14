3 ayda yeniden vatandaşlık

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FRANKFURT Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, görev bölgesindeki Türk gazetecilerin katıldığı ilk basın toplantısında Almanya’daki Türk toplumunu öncelikle ilgilendiren çifte vatandaşlık işlemleri, erken seçim süreci ve konsolosluk hizmetleri hakkında bilgi verdi. Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerin Türk toplumu için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkonsolos Akdevelioğlu, şunları söyledi: “Çifte vatandaşlığa imkân tanıyan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girdi. Bu haktan yararlanmak isteyenler için bürokratik işlemler hızlandırıldı ve kolaylaştırıldı. Alman vatandaşlığına geçtikleri için Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların yeniden vatandaşlık işlemleri 2 ila 3 ay sürüyor. İnternet üzerinden başvuru süreci de kolaylaştırıldı.”

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Başkonsolos Akdevelioğlu, seçim anketlerini önde götüren partilerin çifte vatandaşlık hakkı tanıyan yasaya karşı çıktıklarını hatırlatan soruyu ise şöyle yanıtladı: “2025 heyecanlı bir yıl olacak. Almanya’daki iç politik gelişmeler nasıl sonuç verir bilemeyiz. Her türlü seçeneğe karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. O nedenle biz, olabildiğince çok vatandaşımızın çifte vatandaşlık hakkından yararlanmasını teşvik ediyoruz. Vatandaşlık alan insanlarımızın oylarını kullanarak bu sürece aktif katılımı için sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü çalışmaları da destekliyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımız, ‘kökleri Türkiye’de ama Almanya’nın bir parçası’. Ülkeye huzur ve refah salıyor.”

52 SAYFALIK KİTAPÇIK HAZIRLANDI

www.konsolosluk.gov.tr adresinin ‘Vatandaşlık’ bölümündeki “Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu’ seçeneği üzerinden yürütülen işlemler basitleştirildi. Konuyla ilgili bilgilendirme kitapçığı da siteye yüklendi. ‘Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası/Yeniden Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci’ başlıklı 52 sayfalık kitapçık, bu konudaki yüzlerce soruya ilişkin ayrıntılı yanıtları içeriyor. Bu kitapçıkta, başvuru süreci, askerlik, emeklilik, mavi kartlıların durumu ya da daha birçok konuya ilişkin sorulara ayrıntılı yanıtların yer alıyor. Ayrıca vatandaşlarımızı bilgilendirmek için toplantılar da düzenliyoruz. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 14 bin 748 vatandaşımız çifte vatandaşlık hakkından yararlanmak için başvuru yaptı. En çok başvuru ise Stuttgart, Düsseldorf ve Köln başkonsolosluklarına oldu. Akdevelioğlu, ‘çifte vatandaşlık’ başvurularının, askerlik ve Türkiye’deki mal varlıkları gibi konulardaki çekinceler nedeniyle beklenenden az olduğuna dair gözlemlerin hatırlatılması üzerine de “Sürecin başındayız. Süreci daha da kolaylaştırılması ve endişelerin giderilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nı sürekli bilgilendiriyoruz” dedi.

Konsolos Fatih Şahin de internet sistemindeki kolaylıklardan örnekler verdi. Şahin, vatandaşlarımızın bizzat başkonsolosluklara gitmeye gerek kalmadan doğum, evlenme, ölüm, adli sicil ve nüfus kayıt belgelerini internet üzerinden indirebildiklerini ya da kendilerine posta yoluyla gönderilmesini talep edebildiklerini hatırlattı. Şahin, Almanya’daki bürokratik süreçleri ve uygulamaları da dikkate alarak tüm işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için sistemin sürekli geliştirildiğini vurguladı.Başkonsolosluğun hazırladığı kitapçığa https://www.konsolosluk.gov.tr/YenidenVatandaslikKazanmaKitapcik.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.