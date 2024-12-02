3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği!

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HDV Rotterdam Laleli Camii’nde gerçekleşen program, çeşitli konuşmalar, sunumlar ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçti. Programda otizm konusuna değinen Birsen Başar, katılımcılara otizmli bireylerin karşılaştıkları zorlukları anlattı. Empati kurmanın ve toplumsal desteğin önemini vurgulayan Başar, farkındalık oluşturmak için değerli bilgiler sundu. Etkinliğin eğlenceli anlarını ise Alem Show sağladı. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan performans, etkinliğe renk kattı. Ayrıca çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde, minikler eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. Düzenlenen yarışmada, özel bir aile Modern Saraylar Oteli’nde 3 gece 4 gün tatil kazandı. Bu ödül, etkinliğin sürprizleri arasında yer alarak büyük sevinç yarattı ve aileye unutulmaz bir tatil fırsatı sundu.

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ENGELSİZ, ADİL VE KAPSAYICI BİR TOPLUM İÇİN...

Etkinliğin ana sponsorların katkılarından, destekleri sayesinde etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı ve farkındalık çalışmaları güç kazandı. Hollanda Beyazay Derneği, bu değerli desteklerinden dolayı işletmelere teşekkür etti. Rotterdam Muavin Konsolosu Dursun Akdoğan ve Ataşe Yardımcısı Büşra Uğuz’un katılımı, etkinliğin önemini ve toplumdaki farkındalık çalışmalarına verilen desteği vurguladı. Dernek Başkanı Aynur Gül Çakır, engelli bireylerin topluma tam ve eşit katılımının önemine dikkat çekerek, “Gerçek engeller fiziksel ya da zihinsel farklılıklar değil, önyargılarımızdır” dedi. Çakır, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının, tüm toplum için bir kazanç olduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, Başkan Çakır farkındalık programlarının devam edeceğini belirtti. Daha engelsiz, adil ve kapsayıcı bir toplum için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayarak katılımcılardan tam not aldı.

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