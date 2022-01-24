3.5 yıl sonra ibadete açıldı

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CAMİNİN açılışına Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Heiligenhaus Belediye Başkanı Michael Beck, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Düsseldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, Düsseldorf DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, DİTİB Ulu Camii Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım’ın yanı sıra DİTİB dernek yöneticileri ile din görevlileri katıldı. Ulu Cami din görevlisi Mustafa Dönmez’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde dernek başkanı İnci Yıldız, tadilat hakkında bilgi vererek, “Bir süredir tadilat ve onarımın ardından camimizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, caminin ilk ibadete açıldığı günden itibaren her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinde bizlere katkı sağlayan ve bu son aşamaya gelinceye kadar destek ve yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.