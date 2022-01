3.5 yıl sonra ibadete açıldı

Haberin Devamı

CAMİNİN açılışına Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Heiligenhaus Belediye Başkanı Michael Beck, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Düsseldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, Düsseldorf DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, DİTİB Ulu Camii Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım’ın yanı sıra DİTİB dernek yöneticileri ile din görevlileri katıldı. Ulu Cami din görevlisi Mustafa Dönmez’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde dernek başkanı İnci Yıldız, tadilat hakkında bilgi vererek, “Bir süredir tadilat ve onarımın ardından camimizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, caminin ilk ibadete açıldığı günden itibaren her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinde bizlere katkı sağlayan ve bu son aşamaya gelinceye kadar destek ve yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Heiligenhaus Belediye Başkanı Michael Beck de cami tadilatının özenle çalışılarak bitirildiğini ve hizmete açıldığını görmekten duyduğunu memnuniyeti söyledi: “İnsanların buluşabilecekleri bir mekânın olması çok önemlidir. Bu mekânın çarşı içerisinde ulaşılabilir bir yerde olması da önemli. Bu da sizlerin şehir kenarlarında değil de toplumun içerisinde, merkezinde olduğunuzu gösteriyor. Bu zamana kadar karşılıklı iyi ilişkiler içerisindeydik. Bu ilişkiler bundan sonra da artarak devam edecektir.”DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ise şöyle konuştu: “Tarihi mekânda 30 yıldan fazla bir süre hizmet veren Ulu Cami, şehrin kültürel ve sosyal mirasının bir parçası. Bütün camilerimiz toplumsal huzurun ve barışın sağlandığı mekânlardır. Ulu Cami’nin tadilat ve yenilemesiyle çok daha güzel ve modern bir görünüme kavuşmasında desteklerini esirgemeyen yerel idarecilere ve şehir sakinlerine öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Destek olmasalardı bu proje gerçekleşemezdi. Karşılıklı güvene dayalı iş birliğimiz her düzeyde sürdürülecektir. DİTİB, yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikime sahip olan bir kuruluştur. Burada karşılıklı kabul, empati ve toplumsal barış için değerli ve vazgeçilmez hizmetler sunuyor. Almanya ’nın en büyük Müslüman teşkilatı olan DİTİB, her zaman Almanya’da yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını göz önünde bulunduran bir kuruluş oldu. Bu vesileyle, Ulu Cami Derneği’nin başkanına, yönetim kuruluna, kadın ve gençlik kollarına, cami binasının alınmasından bugüne kadar her kademesinde görev yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesin hayrını kabul etsin.”Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan da camilerin, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinin yaşandığı mekânlar olduğunu söyledi: “Almanya’daki camilerin yediden yetmişe, kadın-erkek herkesin kaynaştığı ve moral bulduğu, sevginin ve hoşgörünün bütün yönleriyle yaşandığı, birlik ve beraberliğin sağlandığı, ferdi ve sosyal hayata önemli katkılar sunan mekânlardır. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Türk nüfusunun yoğun olduğu ve eyaletin ayrılmaz bir parçasıdır. Almanya’da yaşayan Türk toplumu, her geçen gün Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilimden spora, eğitimden kültüre kadar birçok alanda başarı hikâyelerine imzasını atıyor. Memnuniyetle çok güzel noktaya geliyoruz. Bu başarı hem Alman toplumunu hem Türk toplumunu gururlandırıyor. Sizlerin, Heiligenhaus şehrinin ayrılmaz asli bir parçası haline geldiğinizi de memnuniyetle görüyoruz. Restorasyon işlemleri tamamlanan camimize emeği geçen herkese, dernek yönetimlerine, kadın kollarına ve cami cemaatine teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”İç ve dış bölümleri geniş kapsamlı tadilattan geçirilen Heiligenhaus DİTİB Ulu Camisi’ne kadınlar mahfili eklendi, yan duvarları, kubbe kısmı ve tabana serili turkuaz halısı Selçuklu motifleriyle süslendi. Mihrabı, minberi ve kürsüsü işlemeli mermer malzemesiyle yenilenen cami, özel tasarlanan iki küçük bir büyük avize ile aydınlatıldı. Üç kattan oluşan ve yaklaşık 1200 metrekare kullanım alanına sahip camide salgın koşullarına uygun aynı anda 230 kişinin ibadet edebileceği mescit, derslikler, kütüphane, gasilhane, gençlere ve yetişkinlere özel lokal yer alıyor.