29. Türkiye-Almanya Film Festivali perdeyi aralıyor

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HER iki ülkenin sinema sanatına ve kültürüne odaklanan eşsiz buluşma platformu, bu yıl toplamda 34 güncel uzun, kısa ve belgesel filmi izleyicilerle buluşturacak. Bunlar arasında 6 yapım uluslararası prömiyerini, 3 film ise Almanya prömiyerini festival kapsamında yapacak. 20 film ise Nürnberg’de ilk kez gösterilecek. Türkiye’den programa alınan film sayısı ise 17.



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Festival programında yarışmalar dahilinde 20 film, 9 farklı ödül için yarışacak. Yönetmenler ve sinemacılarla gerçekleşecek söyleşiler ve konu ağırlıklı festival panellerle, güncel konulara derinlemesine tartışma fırsatlarını yakalayabileceğiz. Festivalde toplam 80’in üzerinde sanatçı ağırlanacak. Bunlar arasında 30’dan fazla sanatçı Türkiye’den gelerek festival etkinliklerine katılacak.“Türkiye-Almanya Film Festivali tanıdığım film festivaller arasında en güzellerden biridir” diyen Federal Almanya Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth 7 Mart Cuma akşamı yapılacak açılış galasına katılacağını bildirdi. Açılışa dünyaca tanınmış Günter Wallraff ve Türkiye’nin çok sevilen oyuncusu ve yönetmeni Ercan Kesal ödül konuşmacıları olarak katılacak. Açılış gecesi kıdemli gazeteci ve belgeselci Osman Okkan’a ve oyuncun Nur Sürer’e yaşam boyu ödül olarak festivalin onur ödülü takdim edilecek. Açılış galasının ardından, Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat” filmi gösterilecek. Filmin yönetmeni Nadim Güç ve senaristi Erdi Işık da açılışa katılacak.Festival Direktörü Ayten Akyıldız, bu yılki festival programından da çok memnun: “Sadece Türkiye ya da Almanya değil, bütün dünya çok zor günlerden geçiyor. Buna rağmen, yine çok iyi ve çeşitli bir festival programı oluşturmayı başardığımız için çok mutluyum. Festivalde hem eğlendirici filmler hem de hassas toplumsal konuları ele alan yapımlar yer alıyor. Beni özellikle memnun eden bir diğer önemli konu ise, sinema filmlerinde görülen güçlü ve kendine güvenen kadın karakterlerin sayısındaki artış. Bu, hem Türkiye’de hem de Almanya’da kadınların özgürleşme sürecini belgeleyen sevindirici bir gelişme.”Bu yılın programını özetlemek istersek: 34 film arasında Türkiye-Almanya ortak film yapımları ve Almanya’daki göçmen kökenli Alman yönetmenlerin filmleri bu yılın festival programında önemli bir yer tutuyor. Kendine güvenen kadın karakterler, İsviçre’deki misafir işçi tarihi, şehir hayatında yaşanan evlilik krizleri, göç ve sürgün, Nazi geçmişi, 90’lı yıllarda Neo-Nazi saldırıları, Türkiye’de milliyetçiliğin yıkıcı tahripleri, İran’daki direniş ve 15 Temmuz darbe girişimine farklı bir bakış açısı gibi pek çok konu, festival filmlerinde işleniyor. Festival kapsamında, ana akım komedilerden Berlinale’de seyirci ödülü kazanmış belgesellere kadar geniş bir film yelpazesi sunulacak. Festivalin ikinci cuma günü ise, geleneksel olarak her iki ülkeden kısa filmlerin sunulacağı Kısa Film Gecesi gerçekleşecek. O akşam gençlerin akşamı.

FESTİVALDE TİYATRO

İstanbul’dan bir tiyatro oyunu, festivalde konuk olarak sahnelenecek ve izleyicileri İran’a dair bir anlatıya taşıyacak: ‘Yaralarım Aşktandır’ oyununun başrol oyuncusu Nazan Kesal festivalin onur konuğu olacak. Dört akşam boyunca festival atmosferi, canlı müzik performanslarıyla zenginleşecek.

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ÖDÜL TÖRENİ 15 MART’TA

Festivalin ödül töreni, 15 Mart saat 21.00’de Künstlerhaus’un büyük salonunda gerçekleşecek. Dört farklı kategoride toplam dokuz ödül verilecek. Açılış konuşmacısı bu sefer Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner.





