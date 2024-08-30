29. Türkiye Almanya Film Festivali için başvurular başladı

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AÇIKLAMADA, “Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda da festivalimiz Almanya ve Türkiye sinemalarını Nürnberg’de buluşturacak, en seçkin kısa, orta, uzun kurmaca ve belgesel filmlerle iki sanat ve kültür dünyasını bir araya getirecek. 29. Türkiye Almanya Film Festivali yarışma ve yarışma dışı bölümler için film başvuruları başlamıştır. Filmlerinizle festivalin yarışma bölümlerine ya da yarışma dışı sinema dünyaları programına başvurmaya davet ediyoruz. 2025 yılının Mart ayında üç seçici kurul ve seyircinin seçkileriyle toplam dokuz ödül verilecek” denildi. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuru: www.filmfreeway.com adresinden yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.fftd.net’i ziyaret edebilirsiniz.