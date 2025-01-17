29. Türkiye-Almanya Film Festivali görkemli bir galayla başlıyor

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Gecede, Türk sinemasının değerli isimlerinden Nur Sürer ve Osman Okkan’a onur ödülleri takdim edilecek. Ayrıca, açılış filmi olarak Nur Sürer’in başrolünde yer aldığı ‘Mukadderat’ gösterilecek. Galaya, Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner, Türkiye’den Ercan Kesal ve Uluslararası Antalya Film Festivali Yönetmeni Deniz Yavuz ve İsviçre’den Oscar ödüllü yönetmen Xavier Koller katılacak. Açılış gecesinin müzikleri ise Hildegard Pohl & Yogo Pausch ikilisi tarafından icra edilecek. Filmin yönetmeni Nadim Güç ve senaristi Erdi Işık da festivalin açılışı konukları arasında yer alacaklar. Festivalin ayrıntılı programı ve tüm konuk sanatçıları şubat başında duyurulacak. On günlük festival programı ocak ayı sonuna kadar açıklanacak.

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‘MUKADDERAT’ FİLMİNİN KONUSU

Nur Sürer’in başrolünde yer aldığı filmde, Sultan, kocasının ölümünden sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar verir. Ancak bu karar, ailesinde tartışmalara yol açar. Oğlu Nevzat, annenin yeniden evlenme isteğini uygunsuz bulurken, kızı Reyhan bunun için henüz erken olduğunu düşünür. Sultan, çocuklarının itirazlarına rağmen kararlılıkla yoluna devam eder. Hem yeni bir koca arayışına girer hem de bağımsız bir hayat kurmak için cesur adımlar atar. Kendi işini kurarak bir han işletmeye başlar, pazar tezgâhı açar ve erkeklerle rekabet eder. Sultan’ın kararlılığı, yalnızca kendi hayatını dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda şehirdeki diğer kadınlara da ilham olur. Onun mücadelesi, kadınları bağımsız bir yaşam sürmeye teşvik eder ve onları örgütlenmeye yönlendirir.

