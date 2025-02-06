29. Türk-Alman Film Festivali’nde jüri ve ödüller belli oldu

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BU yıl uzun metraj film jürisine, uluslararası alanda saygın bir film eleştirmeni olan Klaus Eder başkanlık edecek. Jürinin diğer üyeleri arasında, İzmir’den ünlü yönetmen Alper Caner, İstanbul’dan yıldız oyuncu Meltem Cumbul, Nürnberg’den Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali Yönetmeni Andrea Kuhn ve Berlin ile İstanbul’da tanınan usta oyuncu Sema Poyraz yer alıyor. Bavyera Protestan Kilisesi Medya Merkezi Genel Müdürü ve Alman İnsan Hakları Film Ödülü Başkanı Klaus Ploth, bu yılın kısa film jürisine başkanlık edecek. Jürinin diğer üyeleri arasında, Bavyera Sinema ve TV Teşvik Fonu’nda (FFF Bavyera) uzun metraj filmler ve diziler bölümü teşvik sorumlusu Dr. Silvia Tiedke ile başarılı oyuncu İrfan Taufik yer alıyor.

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DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Festivalin ana düzenleyicisi InterForum Derneği tarafından aday gösterilen 8 kişilik jüri, Mahmut Tali Öngören anısına festival programındaki bir filme Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü (Öngören Ödülü) verecek. Festival organizatörü InterForum e.V., jüri üyelerinin sekiz gün boyunca bir araya gelerek festival programında yer alan filmleri değerlendireceğini belirtti. Mahmut Tali Öngören’in anısına verilen bu ödül, demokrasi ve insan hakları temalarını en iyi yansıtan filme takdim edilecek. Festival, 7 Mart’ta Nürnberg’de düzenlenecek gala ile başlayacak.