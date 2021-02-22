29 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak

DÜSSELDORF İdare Mahkemesi, savcılığın, Metzelder hakkında iddianamesinin kabul edildiğini ve dava için 3 duruşma öngörüldüğünü açıkladı. Metzelder hakkındaki iddianamede, 29 olayda çocuk pornosu tedarik etme, çocuk pornosu bulundurma ve çocuk pornosu yazıları bulundurma ve paylaşma suçlamasında bulunuyor.