BERLİN / Fotoğraf: Alamy.com
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29 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak
Almanya Milli Takımı’nın eski oyuncularından Christoph Metzelder’e yönelik çocuk pornosu bulundurma suçlamasıyla açılan dava 29 Nisan’da görülmeye başlanacak.
DÜSSELDORF İdare Mahkemesi, savcılığın, Metzelder hakkında iddianamesinin kabul edildiğini ve dava için 3 duruşma öngörüldüğünü açıkladı. Metzelder hakkındaki iddianamede, 29 olayda çocuk pornosu tedarik etme, çocuk pornosu bulundurma ve çocuk pornosu yazıları bulundurma ve paylaşma suçlamasında bulunuyor.