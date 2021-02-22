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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

29 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak

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29 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak
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Almanya Milli Takımı’nın eski oyuncularından Christoph Metzelder’e yönelik çocuk pornosu bulundurma suçlamasıyla açılan dava 29 Nisan’da görülmeye başlanacak.

DÜSSELDORF İdare Mahkemesi, savcılığın, Metzelder hakkında iddianamesinin kabul edildiğini ve dava için 3 duruşma öngörüldüğünü açıkladı. Metzelder hakkındaki iddianamede, 29 olayda çocuk pornosu tedarik etme, çocuk pornosu bulundurma ve çocuk pornosu yazıları bulundurma ve paylaşma suçlamasında bulunuyor.

 

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