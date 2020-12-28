Schalke 29 maçlık hüsranını Berlin deplasmanında bitirmeye çalışacak

Schalke bu sezon böylece dördüncü teknik direktörle anlaşmış oldu. Sezon başında kötü gidişin sorumlusu olarak görülen David Wagner'i gönderen Schalke yönetimi, onun yerine Manuel Baum'a görev vermişti. Ancak Baum da beklenen başarıyı göstermemiş ve görevine son verilmişti. Daha önce Schalke'de görev yapan Hollandalı Huub Stevens takımın başına getirildi. Stevens sadece iki maç görev aldı. Otoriter kişiliğiyle tanınan Gross'un Schalke'de başarılı olup olmayacağı ise bilinmiyor. Gross'un yönetimden sezon ortasında takviye istediği belirtildi. İLK TEMAS MARCO RICHTER İLE

Takımın ligde kalmasınnı hedeflediklerinin mesajını veren Gross, yeni takviyeler için ise “En iyisini yapacağız. Mali durum çok çok önemli. Kulüp her şeyi yapmaya hazır” dedi. Schalke'nin Augsburg'lu 23 yaşındaki Marco Richter ile ilgilendiği basında yer alan bilgiler arasında. Schalke bu oyuncuyu kiralık olarak almak istiyor. Sportif Direktör Jochen Schneider da “İyi duruma gelmek için mümkün olan her şey yapılacak” sözleriyle takıma yeni takviyelerin yapılacağının mesajını verdi.

Gross Schalke'deki ilk sınavını Hertha Berlin'e karşı verecek. Deplasmanda oynanacak maçı kazanmak isteyen Schalke, 1965-1966 sezonunda Tasmania Berlin'in 31 maçlık kazanamama serisine ortak olmak istemiyor. Schalke 29 maçtır kazanamıyor. En son şubat ayında Gladbach'ı yenen mavi beyazlılar, ondan bu yana hiçbir lig maçında üç puan alamadı.