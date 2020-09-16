29 ırkçı polise şafak baskını

BASKINLAR için emir veren savcı, polisler hakkında ‘halkı kışkırtma ve anayasa tarafından yasaklanan sembolleri bulundurma’ suçlamasıyla soruşturma açtı. Baskınlarda 200’den fazla polis görev aldı. KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, baskınlar sonrası yaptığı basın toplantısında paylaşılan görüntüler ve fotoğrafları ‘iğrenç, ırkçı, neonazice ve mülteci provokatörlüğü’ olarak değerlendirdi. Reul, “Önceleri inanmak istemedim. Sonra münferit olacağını umut ettim. Ancak münferit değil. Bu durum KRV Emniyeti için utanç verici. Onların suratına atılan bir tokat oldu. Anayasa düşmanlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu tür insanların polis üniformasını giyme hakkı yok” dedi. Reul, emniyet içinde ırkçı yapılanmanın olup olmadığına yönelik gelen soruları ise geçiştirerek cevap verdi.

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul

SIĞINMACILAR GAZ ODASINDA

Büyük bölümü Essen/Mülheim Emniyeti’nde görevli ırkçı polislerin paylaşımları kan dondurdu. Nazi döneminde Yahudilerin gaz odalarında katledilmesi gibi bir film hazırlayan ırkçı polisler, bu gaz odalarına da sığınmacıları koymuşlar. Bu filmi de kendi aralarında defalarca paylaşmışlar. Hitler’in ve gamalı haçın da bulunduğu yüzlerce ırkçı ve yasaklı simgelerin olduğu paylaşımlar ve yazışmalar, el konulan cep telefonlarından tespit edildi. Polislerin tümü görevden uzaklaştırıldı. Emniyete gelen ihbar sorası 3 Eylül’de Mülheim Emniyeti’nde görevli 32 yaşındaki bir polisin cep telefonuna el konulmasıyla soruşturma başladı. Soruşturmayı, tarafsız olması adına Bochum Emniyeti üstlendi.