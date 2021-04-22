29 bin 518 kişi daha...

ÜLKEDE virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 518 artışla 3 milyon 217 bin 710’a yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 161.1 olarak belirlendi. Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19’lu hasta sayısının 4 bin 987 olduğu, bunlardan 2 bin 772’sinin entübe edildiği ifade edildi. Ülkede 17 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 650 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.