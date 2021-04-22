MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri29 bin 518 kişi daha...
GeriAvrupa 29 bin 518 kişi daha...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

29 bin 518 kişi daha...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
29 bin 518 kişi daha...

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 259 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 80 bin 893’e çıktı.

ÜLKEDE virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 518 artışla 3 milyon 217 bin 710’a yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 161.1 olarak belirlendi. Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19’lu hasta sayısının 4 bin 987 olduğu, bunlardan 2 bin 772’sinin entübe edildiği ifade edildi. Ülkede 17 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 650 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi