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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

28 yaşındaki sevgilisi için eşinden boşandı

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28 yaşındaki sevgilisi için eşinden boşandı
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Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, eşinden resmen boşandı. İki yılı aşkın süredir eşiyle ayrı yaşayan ve bunu kamuoyuna daha önce duyuran Lindner, eşiyle sorun yaşamadan boşandıklarını söyledi.

Lindner ‘Welt’ gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Dagmar Rosenfeld ile 2011 yılında evlenmişti. Çiftin evlilikten çocukları bulunmuyor. Boşanmayla ilgili Bunte dergisine konuşan Lindner, “Evet boşandık. Dagmar ile ikimiz barışçıl ve dostça boşanmayı başardık” dedi. 41 yaşındaki FDP Lideri, özel televizyon kanalı RTL’de muhabir olarak çalışan başka bir gazeteciyle ilişki yaşıyor. İki yıldır Lindner ile birlikteliğini sürdüren 28 yaşındaki RTL muhabiri Franca Lehfeldt, sevgilisiyle fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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