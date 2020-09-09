28 yaşındaki sevgilisi için eşinden boşandı

Lindner ‘Welt’ gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Dagmar Rosenfeld ile 2011 yılında evlenmişti. Çiftin evlilikten çocukları bulunmuyor. Boşanmayla ilgili Bunte dergisine konuşan Lindner, “Evet boşandık. Dagmar ile ikimiz barışçıl ve dostça boşanmayı başardık” dedi. 41 yaşındaki FDP Lideri, özel televizyon kanalı RTL’de muhabir olarak çalışan başka bir gazeteciyle ilişki yaşıyor. İki yıldır Lindner ile birlikteliğini sürdüren 28 yaşındaki RTL muhabiri Franca Lehfeldt, sevgilisiyle fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.