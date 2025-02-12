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28 Euro yatırdı, 88 milyon kazandı

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#Almanya#Eurojackpot#AVRUPADAN HABERLER
28 Euro yatırdı, 88 milyon kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 13:04

Almanya’nın Hessen eyaletinde yaşayan bir kişi, Eurojackpot çekilişinden hemen önce doldurduğu biletle tam 87 milyon 949 bin 627 Euro 70 cent kazandı. Bu rakam, Hessen eyaletinin piyango tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci ikramiye olarak tarihe geçti. Rekoru, Mayıs 2021’de Rhein-Main bölgesinden bir adam 90 milyon Euro’luk ikramiyeyle halen elinde tutuyor.

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Westdeutsche Lotterie tarafından yapılan açıklamaya göre, Hessen’de bir kişi, Eurojackpot’ta birinci kategoride kazanan numaraları doğru tahmin etti. Kazanan numaralar 3, 12, 22, 28 ve 47 olurken, Euro numaraları ise 1 ve 12 olarak belirlendi. Talihlinin, sadece 28 Euro’luk bir kupon doldurduğu açıklandı. Lotto Hessen Yönetim Kurulu Sözcüsü Martin Blach, kazanan kişiye hızlıca kendilerine ulaşması çağrısında bulundu ve “Lütfen en kısa sürede Wiesbaden’deki merkezimize başvurun, kuponunuza çok iyi bakın. Çünkü o kupon, dün akşamdan itibaren inanılmaz değerli bir kâğıt parçası haline geldi” dedi.

SADECE 4.67 EURO VERGİ ÖDEYECEK
Blach, kazanan kişinin ödülünün vergiden muaf olduğunu da belirtti. Almanya’da piyango kazançları üzerinde yüzde 16.67 oranında bir vergi uygulanıyor, ancak bu vergi sadece oynanan tutar üzerinden alınıyor. Bu durumda, kazanan kişi sadece 4.67 Euro vergi ödeyecek. Blach, bu büyük ikramiyenin günlük hayatta karşılaşılabilecek bir durum olmadığını vurgulayarak, kazanan kişiye sakin kalmasını ve kimi bilgilendireceği konusunda dikkatli olmasını önerdi. Blach, “Bu tür bir kazanç insanın hayatını tamamen değiştirebilir. Bu nedenle, özellikle ilk mutluluk dalgası sırasında kesin bir sessizlik içinde olmak çok önemli” seklinde konuştu.
Ayrıca, Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de ikinci kategoride kazananlar oldu. Bu kişiler, yaklaşık 716 bin Euro kazanırken, Slovakya’da da aynı kategoride bir kazanan çıktı.

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#Almanya#Eurojackpot#AVRUPADAN HABERLER

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