28 bin kişi sınırlardan geri çevrildi

Haberin Devamı

DÜZENSİZ göçü engellemeye çalışan Almanya, 2023 yılı ekim ayından beri Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya sınırlarında yapılan sınır kontrollerini bu yıl eylül ayı itibariyle Fransa, Lüksemburg, Belçika, Fransa, Hollanda ve Danimarka sınırlarında da uygulamaya başladı. Federal İçişleri Bakanlığı, bu yılın başından beri binlerce göçmen, aşırı sağcı, aşırı solcu, radikaller ile birlikte aralarında insan tacirlerinin de bulunduğu 53 bin 410 kişi kaçak olarak Almanya’ya girmek isterken yakalandığını, bunlardan 28 bin 321’inin sınır kapılarından geri çevrildiğini açıkladı. İsviçre sınırlarından 9 bin 113, Polonya sınırlarından 7 bin 862, Avusturya sınırlarından 5 bin 468 ve Fransa sınırlarından 2 bin 350 kişinin geri gönderildiği belirtildi. Geri gönderilenler arasında 5 bin 468 Ukraynalının, 4 bin 708 Suriyelinin ve 2 bin 396 Afganistanlının bulunduğu açıklandı.

Haberin Devamı

‘GÖZ YUMULUYOR’

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlardaki kontrollerde haklarında tutuklanma kararı bulunan 7 bin 783 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Toplam 1088 insan kaçakçılığı olayı saptanırken, 1195 insan taciri yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Yakalananlar arasında Almanya’dan sınır dışı edilen ve kaçak olarak yeniden girmek isteyen 1482 kişinin bulunduğu da belirtildi. Aşırı solcu, aşırı sağcı ve radikal 819 kişinin yakalandığı açıklandı. Öte yandan, normal olarak komşu ülkelerin sınır kapılarından kaçak olarak geçenlerin ve geçmek isterken yakalananların hepsinin de o ülkelerde kayıtlara geçmeleri gerektiği halde, 53 bin 410 kişiden sadece 5 bin 500’ünün kayıtlarına rastlandığına işaret edildi. Yapılan açıklamada, “Belli ki kaçak göçmenlerin Almanya’ya geçmelerine göz yumuluyor” yorumunda bulunuldu.