27 yaşından sonra vücut eskimeye başlar

MEHMET bey bize kendinizi tanıtır mısınız?

1972 yılında Kayseri’de doğdum. 1988’de Almanya’ya ailemin yanına geldim. Kuzey Ren Vestfalya’nın Herne şehrinde Harrani-Gymnasium’u bitirdim. 2000 yılında Bochum’da tıp eğitimini bitirip doktor olarak 2001’de çalışmaya başladım. İlk yapmak istediğim branş, kalp uzmanlığıydı. 1.5 sene sonra da radyolojiye geçtim. Dortmund Klinikum’da 2012’ye kadar radyolojide başhekim (Oberarzt) olarak çalıştım. Daha sonra Hamm’da 4 doktor ve 20 sağlık uzmanının çalıştığı ilk kliniğimi açtım.

Bu yıl da Nükleer Tıp’ın eksik olduğu Bochum’daki yeni kliniğimizi açtık. Kliniğimizde normal ve özel sigortalı hastalara bakıyoruz. Teknolojinin gelişimi ile birlikte tıp alanında kullanılan cihaz ve aletler çok gelişti, çok modern görüntüleme cihazları üretildi. Artık görüntülü Magnetik Rezonans’lar (MR) ağrısız ve vücuda zarar vermeden, çok hızlı teşhisler koyabiliyoruz.

‘ORGANLARIMIZ ESKİMEYE BAŞLAR’

Vatandaşlarımızın erken teşhis için alması gereken tedbirler nelerdir? Neden görüntülü MR’lar çekiliyor?

Toplumda bu konuda son yıllarda genel bir bilinçlenme yükselmesi olsa da bu yeteri kadar değil. Maalesef dış güzelliğe daha çok önem verilmekte ve estetik için çok ciddi harcamalar yapılırken, iç organlarımız ihmal edilmektedir. Nasıl arabalarımızın bir iki yıl içinde genel kontrolü yapılıyorsa, en büyük sermayemiz olan vücudumuzun da genel kontrollerine önem verilmelidir.

İnsan vücudunun en zirvede olduğu yaş 27’dir ve o yaştan sonra vücudumuz eskimeye başlar. Saçlarımızın beyazlaması, yüzümüzün kırışması gibi akciğerimiz, karaciğerimiz, damarlarımız ve bütün vücudumuz eskimeye başlamaktadır. Vücudumuzda da organlarımız aşınmakta, bir anlamda eskimektedir. Aile hekimlerinin yaptığı ‘Check-Up’lar çok önemlidir. Kan kontrollerimizi en geç 6 ayda bir ve iki yılda bir de görüntülü ‘MR’ çektirerek vücudumuzun içini de kontrol ettirmeliyiz.

‘HER YIL 60 BİN KİŞİ ÖLÜYOR’

Aracımız yaşlandıkça ‘Motoru nasıl, ne durumda’ diye kontrol ettiriyoruz ancak vücudumuzun motoru olan beynimize ya da kalbimize neden baktırmıyoruz?

50-60 yaşlarında beynimizin, boyun ve beyin damarlarının hangi halde olduğunu merak etmeliyiz. MR görüntülemeyle bunları kontrol ettirmeliyiz, gerekirse tedavisini yaptırmalıyız. Önceden yapılan bir MR, hastalandığımızda çok çok değerli hale gelebilir. Çünkü eski resimlere baktığımızda gördüğümüz bulgunun iyi mi ya da kötü huylu mu olduğunu eski ve yeni sonuçları karşılaştırarak anlayabiliyoruz. Sigara içen vatandaşlarımızın 50 yaşın üzerinde mutlaka akciğer görüntülemesini yaptırmalarını tavsiye ederim. Unutmayalım ki, kanser gibi hastalıklarda erken teşhis çok çok önemlidir. Akciğer kanserinden Almanya’da her yıl 60 bin kişinin öldüğünü unutmayalım.





BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE KALP ANJİYOSU:

Almanya’da ortalama yılda 280 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve 60 bin kişi de kalp krizinden aniden hayatını kaybediyor. Kalp damarlarımız yüzde 70 tıkalı olsa bile, yüzde 30’u yeterli kanı taşıyabiliyor. Fakat ufak bir pıhtılaşma nedeniyle bu yüzde 30 da tıkanabiliyor. Bu yüzden damarları detaylı bir şekilde görebilmek için MR yerine ‘bilgisayarlı tomografili anjio’ çekmek gerekiyor. Normal ‘EKG’ ile görülmeyen ince kılcal damar tıkanıklıklarını yeni teknoloji bilgisayarlı tomografi ile görebiliyoruz.

Halihazırda kasıktaki damardan tel sokularak yapılan kalp anjiyosu yerine artık koldaki toplardamardan verilen kontrast ilacı ile iki kalp atışı arasında kılcal damarların resmini, 0,3 saniyede bir kaç defa çekerek tüm kılcal damarların durumunu net olarak öğrenebiliyoruz. Göğsünde daralma, sırt ağrısı şikâyetleri, yüksek kolesterol ve tansiyonu olan kişiler kalp damar sertleşmesi ve kireçlenmesi riskiyle karşı karşıyadır. EKG’de görünmeyen damar tıkanıklıklarını bu sistemle çok net görebiliyor ve tedavisi için hastaneye gönderiyoruz. www.radtop.de sayfamızda detaylı bilgileri alabilirsiniz.

PROSTAT ‘MR’I:

Kliniğimizde yaptığımız erken kanser teşhis metotlarımızdan diğeri ise 30 dakika süren prostat MR’ıdır. Vücudumuza herhangi bir aletin takılmasına gerek olmadan ağrısız bir şekilde Prostatımızın büyüklüğünü ve de kanser olup olmadığını görebiliyoruz. Prostat büyümesi veya prostatta oluşabilecek 1 mm’lik bir tümörü/kanseri dahi özel multiplanar MR Prostat metoduyla görebiliyoruz. 45 yaşını geçmiş her erkeğin prostat kontrolü yaptırması öneriliyor.

Bu yöntem çok yeni olduğu için özel sigortalı kişiler ücret ödemeden hizmet alabiliyor fakat normal sağlık sigortası olan hastalarda kendilerinin ödemesi gerekiyor. Aile hekimlerinde yaptırdığınız kan testlerinden birisi olan PSA (Prostat spezifik antigen) değeri yüksek olduğunda kanser olma riski artmaktadır. Bu kan tahlilinin yüzdesi düşük olduğu için (yüzde 50) prostat kanseri erken teşhisi için yetersiz geliyor.

TAM VÜCUT MR’I

Tam vücut MR’ında, beyin, akciğer, karaciğer, pankreas, safra kesesi, dalak ve böbrekte tümör olup olmadığını ya da iltihaplanma var mı, yok mu görebiliyoruz. Boyun veya belde fıtık var mı yok mu bunları da görebiliyoruz. Karın damarlarını, idrar torbasını, kalçaları, kemiklerimizi ve prostatımızı MR ile görüntüleyebiliyoruz. Artık 35-40 yaşındaki kişiler bile MR Check-Up yaptırıyorlar, çünkü erken teşhis çok çok önemli bir hale gelmiştir.

3D MAMOGRAFİ:

Kadınlar için çok çok önemli olan meme kanseri erken teşhisini yapmaktayız. 40-45 yaşına gelmiş tüm kadınların mamografi yaptırması senelerdir öneriliyor. Yeni metotlar olan ‘3D Mamografi’, diğer adıyla ‘Tomosynthese’yı yaptırabilirler. Bizim görüntüleme merkezlerimizde bu yeni metotla memelerin 1 mm’lik dilimler halinde resimleri çekiliyor. Güzel olan ise vücuda verilen radyasyon ışını, ‘mamografi’de kullanılandan fazla değil, fakat yüzde 30 daha fazla kanser hücrelerini görebilmemizi sağlamakta. Burada memeleri şıkıştırmadan resimler MR aletinin içerisinde, karın üzeri yatarak oluşuyor. MR mamografisi vücuda hiçbir şekilde radyasyon vermiyor. Bu ve 3D mamografi metotlarımızı hastaların özel ödemeleri gerekmektedir. ‘Privat’ sigortalıların masrafını özel sigorta şirketleri karşılıyor.





AŞININ FAYDASI, RİSKİNDEN ON BİNLERCE KAT DAHA FAZLA

Hamm ve Bochum’daki RADTOP tam teşekküllü erken teşhis görüntüleme kliniklerimizde uzman personelimiz, VIP odalarımız ile her türlü konfor ve hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz. Ayrıca yakında Kuzey Ren Vestfalya’nın diğer büyük şehirlerinde de klinikler açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız kliniğimizle ilgili daha detaylı bilgileri www.radtop.de sayfasında okuyabilirler. Son olarak şunu belirtmek isterim ki, koronavirüs salgınından kurtulmamız için kesinlikle aşı olmamız gerekiyor. Hangi aşı olunduğu hiç önemli değil, çünkü aşıların faydası riskinden on binlerce kat daha fazladır. Hastalarım bana hangi aşıyı olduğumu soruyorlar. Ben AstraZeneca aşısı oldum. Yanımda çalışanların da AstraZeneca olduğunu belirtmek istiyorum.