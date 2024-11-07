27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecek

Haberin Devamı

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma geçti. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Dev maçı bekliyor. 80 bin kişilik stattaki dövüş spor tarihinin en çok izlenen mücadelesi olacak.