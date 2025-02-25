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27 Şubat’ta başlıyor! 48 saat sürecek...

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#Almanya#Münih Havalimanı#GREV
27 Şubat’ta başlıyor 48 saat sürecek...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 20:47

Almanya’nın Münih Havalimanı’nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevlerinin 27 ve 28 Şubat’ta önemli aksamalara yol açması bekleniyor.

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Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası’nın (Ver.di) havalimanındaki çeşitli şirketlerin çalışanlarına 27 ve 28 Şubat’ta 2 gün boyunca greve gitme çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, grevlerin taşımacılık operasyonlarını önemli ölçüde etkilemesinin beklendiği belirtilerek, yolcuların, havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri istendi. Münih Havalimanı, Avrupa’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa’nın ana merkezlerinden birisi olarak hizmet veriyor. Havalimanında, söz konusu grev tarihlerinde planlanan toplam 1600’den fazla uçuşun büyük kısmının hava yolları tarafından iptal edilmesi bekleniyor.

27 Şubat’ta başlıyor 48 saat sürecek...
SENDİKA YÜZDE 8 ZAM İSTİYOR
Ver.di, daha önce Almanya’nın en büyük ikinci havalimanında kamu sektörü çalışanları ve yer hizmetleri personeli için ‘maaşların iyileştirilmesi’ görüşmelerinin ikinci turunun sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı almıştı. Ver.di, söz konusu grev girişimiyle, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini hedefliyor.
27 Şubat’ta başlıyor 48 saat sürecek...
Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8’lik artış talep ediyor. Bunun yanında ayda en az 350 Euro’luk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de sendikanın talepleri arasında yer alıyor. İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.

 

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#Almanya#Münih Havalimanı#GREV

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