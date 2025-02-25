27 Şubat’ta başlıyor! 48 saat sürecek...

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Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası’nın (Ver.di) havalimanındaki çeşitli şirketlerin çalışanlarına 27 ve 28 Şubat’ta 2 gün boyunca greve gitme çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, grevlerin taşımacılık operasyonlarını önemli ölçüde etkilemesinin beklendiği belirtilerek, yolcuların, havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri istendi. Münih Havalimanı, Avrupa’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa’nın ana merkezlerinden birisi olarak hizmet veriyor. Havalimanında, söz konusu grev tarihlerinde planlanan toplam 1600’den fazla uçuşun büyük kısmının hava yolları tarafından iptal edilmesi bekleniyor.

