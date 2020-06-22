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Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

27 oyuncunun 21'inde corona virüs çıktı

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27 oyuncunun 21'inde corona virüs çıktı
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Brezilya Ligi ekiplerinden Coronthians, 27 oyuncusunun 21'inde corona virüs çıktığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, futbol kulüpleri içinde en çok Brezilya Ligi ekiplerinden Coronthians'ı etkiledi. Kulüp, son aylarda 27 oyuncusunun 21'inde corona virüse rastlandığını açıkladı.  Kulüp, oyunculara şimdiye kadar 190 testin yapıldığı duyurdu. Corona virüse yakalanan 13 ismin testlerinin negatife döndü. 8 oyuncunun tedavilerine ise hala devam ediliyor. Bu isimler tamamen virüsten temizlendikten sonra sahalara dönebilecekler.  Teknik heyet ve kulüp çalışanları arasında da corona virüse yakalanan sayısının yüksek olduğu açıklanırken; 17 çalışanın virüsten kurtularak görevlerine döndüğü bildirildi.

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