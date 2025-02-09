260 bin oy pusulası yeniden basılacak

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AŞAĞI Saksonya eyaletine bağlı Salzgitter-Wolfenbüttel seçim bölgesine gönderilen 190 bin oy pusulasında Almanya Marksist Leninist Partisi’nin (MLDP) kısa şeklinin MLPD olarak yanlış yazıldığı ve bu nedenle yeniden bastırılması gerektiği açıklandı. Aynı şekilde Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Wesel kentinde de “MERA25” partisinin adaylarından birinin isminin oy pusularına yanlış yazıldığı belirlendi. Bunun üzerine Federal seçim Kurulu devreye girerek 70 bin oy pusulasının yeniden bastırılmasını istedi. Her iki seçim bölgesinde oy pusulalarının hafta başında ilgili birimlere ulaştırılacağı açıklandı.